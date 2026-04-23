#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Внедорожники Land Rover попали под отзывную кампанию из-за серьезной проблемы

Jaguar Land Rover отзывает 170 169 автомобилей в США из-за риска потери тяги

JLR (Jaguar Land Rover) запускает масштабную отзывную кампанию в Штатах – под неё попадает 170 169 машин. Причина, как сообщили в Национальном управлении безопасностью дорожного движения США (NHTSA), кроется в потенциальной проблеме с силовой установкой, которая может привести к внезапной потере тяги и даже отключению фар.

Список моделей, оказавшихся в зоне риска, включает Land Rover Range Rover, Discovery, Range Rover Sport и Defender. Во всех этих автомобилях, по данным регулятора, возможен сбой преобразователя DC-DC. По сути, этот узел отвечает за подзарядку 12-вольтовой бортовой сети, и если он ломается, машина начинает терять управление над электрикой.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В NHTSA пояснили: перебои в работе преобразователя чреваты не просто остановкой зарядки. На деле это способно спровоцировать полную потерю тягового усилия, причём одновременно перестанут работать внешние световые приборы.

Пока что конкретного решения проблемы нет. Ведомство добавило, что технические специалисты только разрабатывают способ устранения дефекта – владельцам остаётся ждать уведомлений.

Между прочим, это не единственная отзывная история для компании за последнее время. Ранее Jaguar Land Rover уже объявляла отзыв модели Range Rover Evoque – там был риск разрыва пассажирской подушки безопасности. Если этот дефект срабатывал, горячие газы могли вырваться наружу, что серьёзно повышало шанс травм при ДТП.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Reuters
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 74
23.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0