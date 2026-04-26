Подготовленный к морозам внедорожник сертифицировали в России

Внедорожник iCaur V27 получил сертификаты соответствия для получения ОТТС в РФ

Гибридный внедорожник iCaur V27 получил сертификаты соответствия для получения ОТТС (одобрения типа транспортного средства) и начала официальных продаж в РФ. В документации подтверждено: российские версии iCaur V27 будут выпускать исключительно в КНР.

Китайский исследовательский центр CATARC уже выдал модели сертификацию L3. Этот стандарт, между прочим, подразумевает допуск к езде по бездорожью – тесты проходили в экстремальных внедорожных условиях.

Серийное производство iCaur V27 на родине стартовало ещё в середине января. Для нашего рынка кузов новинки получил комплексную антикоррозийную защиту – доля оцинковки превышает 52%. Машину основательно адаптировали к российским реалиям. Среди прочего инженеры перекалибровали подвеску, увеличили дорожный просвет и оптимизировали работу силовой установки для нормальной эксплуатации в режиме низких температур.

Особенности конструкции и силовой установки

По сути, Chery iCaur V27 – это последовательный гибрид с двухмоторной схемой и полным приводом. Бензиновый 1,5-литровый двигатель выступает в роли генератора, подзаряжая аккумулятор. Суммарная отдача агрегатов в версии 4х4 достигает 456 лошадиных сил. Тяговая батарея ёмкостью 34,3 кВт·ч позволяет проехать на электротяге 210 км, а в гибридном режиме запас хода превышает 800 км.

Рекомендуем Почему современные машины не доживают до миллиона километров

У автомобиля несущий кузов. Спереди – классическая подвеска «Макферсон», сзади – многорычажная конструкция.

Что касается салона, он рассчитан на пятерых. Медиацентр оснащён 15,4-дюймовым дисплеем, дружит с Apple CarPlay и Android Auto. Присутствуют беспроводная зарядка на 50 Вт, видеорегистратор, двухзонный климат-контроль, шесть подушек безопасности и камеры кругового обзора. Плюс адаптивный круиз-контроль и целый пакет электронных ассистентов.

Вывести iCaur V27 на российский рынок планируют в течение 2026 года. Правда, более точные даты старта продаж, ценовая политика и условия гарантии пока остаются за кадром.