Такой же прикольный: Smart анонсировал новую модель

Компания Smart представила концепт #2 — он станет серийной моделью

24 марта стартовал автосалон Auto China 2026 в Пекине, и прямо перед его началом компания Smart показала новый концепт, получивший название Smart #2.

Читать это предлагается как «хэштег ту», и более того, это название планируют сохранить на серийной модели, одной из совершенно новой линейки Smart. Длина двухместного концепта – 2792 мм, то есть он на 292 мм длиннее оригинального Смарта 2009 года и на 97 мм длиннее электрического Smart EQ Fortwo, выпускавшегося до 2024-го. Но это все равно самый маленький представитель нынешнего А-класса: Fiat 500e больше на 840 мм, а Renault Twingo E-Tech – почти на целый метр.

Чтоб вы понимали, даже выпускающийся на калининградском «Автоторе» квадрицикл Eonyx M2 крупнее: его габаритная длина составляет 2860 мм.

В основе #2 – новая платформа Electric Compact Architecture (ECA) от Geely (с 2019 года Smart 50/50 принадлежит Джили и Мерседесу), но разработка самой модели шла силами центра Mercedes-Benz Global Design Team. Причем «двойка» будет чисто электрической, также как грядущие #1 и #3, а вот более крупные #5 и #6 получат и гибридные вариации.

Компоновка Smart #2 – заднемоторная и заднеприводная, то есть электродвигатель размещен на задней оси. Известно, что запас хода составит 300 км (у EQ Fortwo было всего 135 км), причем с 10 до 80% можно будет зарядиться за 20 минут. Реализована функция Vehicle-to-Load, позволяющая Смарту работать как повер-банк и питать внешние устройства. Возможно, у нас будет больше подробностей из Пекина, а серийную версию планируют показать уже в октябре, на Парижском автосалоне.

Источник:  Carscoops
Иннокентий Кишкурно
24.04.2026 
