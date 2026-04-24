Самые выгодные предложения: что будет с ценами и скидками на новые авто в мае

Эксперт Блинов рассказал, как изменятся цены на новые автомобили в мае

В первом квартале 2026 года в России продали почти 265 тысяч новых легковушек – это на 7,3% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Но радоваться рано: эксперты и дилеры предупреждают, что май выдастся совсем другим.

Май – традиционно провальный месяц для автодилеров. Из-за длинных праздников и массового оттока людей из городов деловая активность падает. Николай Иванов, директор департамента продаж новых машин компании «Рольф», оценивает возможный уровень рынка в 90-95 тысяч автомобилей. Это, по его словам, абсолютно типичная сезонная картина. С ним согласен и СЕО маркетплейса Fresh Юрий Чистов – майская просадка неизбежна из-за обилия выходных.

Юрий Блинов из АГ «Авилон» тоже не ждет рывка. Он напоминает, что в мае 2025-го рынок уже проседал на 11,5% по сравнению с апрелем, и тогда главной причиной называли именно праздники. Сейчас, по его словам, картина повторится: ключевая ставка хоть и снижена до 15%, но покупатель стал слишком осторожным, а деньги дорогими. «Это не обвал, а осторожный спрос», – резюмирует Блинов.

Почему цены поползут вверх, но не везде

Массового роста прайсов в мае ждать не стоит – рынок, по мнению Блинова, для этого слишком слаб. Однако точечные корректировки неизбежны. «В среднем по рынку цены могут подняться на 2-5%, а вот в сегменте параллельного импорта и премиума – заметнее, так как они сильнее привязаны к валюте и логистике», – поясняет эксперт.

В Fresh настроены еще осторожнее – там прогнозируют рост не более чем на 1-2%. Причем, как отмечает Иванов из «Рольфа», речь не столько о прямом удорожании, сколько об отмене скидок и бонусов. «Для клиента это будет выглядеть как рост цены, хотя по факту – просто исчезнут маркетинговые субсидии от дистрибьюторов», – добавляет он.

Кстати, больше всего это ударит по популярным массовым моделям – там склады разгружаются быстрее всего, и необходимость в стимулировании продаж отпадает. А вот там, где запасы все еще велики (например, по некоторым китайским кроссоверам), скидки могут сохраниться.

Где искать выгоду и стоит ли покупать в мае

В «Авилоне» предупреждают, что скидки никуда не денутся, но станут менее очевидными. Вместо простого снижения цены дилеры будут предлагать сложные схемы: льготные кредитные программы, трейд-ин, субсидированный ежемесячный платеж или особые условия на машины 2025 года выпуска. Самые жирные предложения, по словам Блинова, сохранятся там, где нужно ускорить оборачиваемость: Changan CS35 Plus, GAC GS8, Knewstar 001, KGM Torres, Rox 01, Seres M7 и Jetour Dashing уже весной получали крупные дисконты.

А вот если модель ликвидная и пользуется устойчивым спросом – скидок не ждите. «Скидку дают там, где нужно ускорить продажу, а не там, где и так покупают», – поясняет Блинов.

Большинство опрошенных сходятся во мнении: откладывать покупку в мае не стоит. Николай Иванов советует ловить момент еще в конце апреля, пока не свернули все стимулирующие программы. Юрий Чистов вторит: «Рубль крепкий, утильсбор еще не закрутили до конца, дилеры готовы торговаться. Гарантий, что осенью будет лучше, нет». А Блинов добавляет: май – нормальное время, если у вас есть конкретный бюджет, хороший оффер по трейд-ин или кредиту. «На рынке сейчас выигрывает не тот, кто дольше ждет, а тот, кто забирает правильную комплектацию на правильных условиях».