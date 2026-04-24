Качество автомобилей Lada выросло: что изменил АВТОВАЗ

Виталий Парадизов: АВТОВАЗ решает старые проблемы качества автомобилей Lada

Директор по качеству автосборочных производств АВТОВАЗа Виталий Парадизов объяснил, почему машины Lada в последние годы стали заметно надёжнее. Оказалось, компания взялась за «старые долги» – проблемы, которые десятилетиями висели на моделях, но никто их не решал.

«Последние три года мы очень агрессивно давим на решение застарелых проблем, – рассказал Парадизов. – Те проблемы, что реально много лет не решались, сейчас одна за другой начинают закрываться, в основном за счёт изменения конструкции».

Кстати, раньше, при Renault, такие инвестиции были практически невозможны. Как пояснил топ-менеджер, попытки вложить деньги в доработку Granta или Niva просто блокировались. Французы стремились перевести российские модели на собственную платформу альянса CMF-B, и развитие старой платформы считалось бессмысленным.

«Напрямую говорилось: развивать это не нужно, надо переходить на платформу альянса, сюда мы инвестировать не будем и здесь ничего делать не надо», – вспоминает Парадизов.

Новый мотор для Niva и укомплектованность кадрами

Яркий пример – силовой агрегат для Niva Travel мощностью 90 лошадиных сил. Его необходимость была очевидна давно, особенно на фоне древнего двигателя 1.7, который стоял раньше. Позднее, по словам представителя компании, такой же мотор появится и на Niva Legend.

«Он на порядок современнее, чем старый 1.7. Это конструктивно принципиально разные двигатели: у них разные технологии производства деталей, разные технологии сборки и процессы испытаний», – подчеркнул специалист.

Впрочем, дело не только в железе. Ещё одна важная причина – кадровый вопрос. На «АВТОВАЗе» заявили, что все посты и рабочие места сейчас полностью укомплектованы. Раньше, напомним, дефицит персонала часто приводил к тому, что на сборку ставили кого попало, что напрямую влияло на качество.

В компании также отметили, что число несоответствий, выявляемых в готовых автомобилях, заметно сократилось. Согласно внутреннему графику проверок, с которым удалось ознакомиться корреспонденту, после 2022-2023 годов показатель брака резко пошёл вниз.