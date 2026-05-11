Почему новые тормозные колодки изнашиваются вдвое быстрее
В России начали продавать знакомый семейный кроссовер Kia: называем цены

В России начались продажи обновленного Kia Sportage пятого поколения

В Россию начали завозить обновлённый Kia Sportage пятого поколения – модель, которая официально так и не добралась до дилерских центров после своего ноябрьского дебюта в Корее. Теперь машины везут по альтернативным каналам, и цены уже известны: на классифайдах самый доступный вариант оценили в 3 920 000 рублей.

За эту сумму, если верить объявлению, московская компания берётся привезти кроссовер под заказ. Речь идёт о переднеприводной версии Style с двухлитровым атмосферным двигателем на 150 лошадиных сил и классическим шестиступенчатым автоматом.

Оснащение такого Sportage, прямо скажем, не бедное. Внутри – кожаный мультируль, объединённые 12,3-дюймовые экраны медиасистемы и приборной панели, кожаная отделка салона, климат-контроль и бесключевой доступ с кнопкой запуска. Сиденья спереди греются в три режима, руль тоже с подогревом. Ещё тут адаптивный круиз-контроль с дистанционным поддержанием, электрорегулировки передних кресел, камера заднего вида и парктроники – в общем, набор приятный.

Кстати, в Кургане такой же кроссовер с мотором на 150 сил и из наличия продают за 4 050 000 рублей. А в Оренбурге за 4 090 000 рублей нашли экземпляр китайской сборки – на совместном предприятии Beijing-Hyundai. У него уже турбомотор 1.5 Smartstream мощностью 200 сил и восьмиступенчатая автоматическая коробка.

В Липецке за 4 250 000 рублей предлагают сразу два 200-сильных «китайца». В Краснодаре такой же кроссовер минимум в 4 365 000, в Ростовской области – 4 370 000. А вот в Москве даже 150-сильная версия обойдётся никак не меньше 4 570 000 рублей.

Другие города тоже отметились. В Самаре обновлённый Sportage пятого поколения стоит 4 650 000 рублей, в Санкт-Петербурге и Владимире – 4 690 000, в Казани и Перми – 4 700 000. В Набережных Челнах цена подскакивает до 4 910 000, в Челябинске – 4 984 000, в Новосибирске – 5 050 000, в Барнауле – 5 190 000, а в Рязани – целых 5 550 000 рублей. У всех этих машин 150-сильный двигатель и передний или полный привод.

Чем отличается рестайлинг

Напомним, что обновлённую версию Kia Sportage показали в конце 2024 года на домашнем рынке. Главные перемены – во внешности. Модель потеряла характерные «бумеранги» дневных ходовых огней, вместо них появилась более строгая вертикальная оптика, а решётка радиатора стала массивнее и прямоугольнее. В салоне, по задумке компании, сделали акцент на то, чтобы технологии, раньше доступные лишь в топовых комплектациях, стали базовыми.

Источник:  Автоновости дня
Ушакова Ирина
Фото:Kia
11.05.2026 
Отзывы о Kia Sportage (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Недостатки:
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Комментарий:
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.
-29