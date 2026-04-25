УАЗ официально зарегистрировал название «Буханка»

Ульяновский автозавод оформил права на торговую марку Bukhanka

В открытой базе Роспатента появились две заявки от Ульяновского автомобильного завода – и обе касаются «буханки», которая не собирается покидать конвейер.

Речь об оформлении прав на торговые марки: в качестве официального наименования УАЗ решил зарегистрировать народное прозвище своего автомобиля. Причем сразу в двух вариантах, на кириллице и латинице: Буханка и Bukhanka. Источник, обративший внимание на публикацию документов, указывает, что некоторые иностранные дистрибьюторы УАЗа самостоятельно использовали наименование Bukhanka еще несколько лет назад.

Напомним, «буханкой» в народе называют семейство УАЗ СГР, причем это официальное наименование по популярности действительно в разы уступает народному. К слову, в семейство входят не только фургоны и микроавтобусы повышенной проходимости, которые и именуются так за сходство с хлебобулочным изделием, но и грузовики на той же базе. За ними еще с советских времен закрепилось другое прозвище – «головастик». Ждем в базе Роспатента?