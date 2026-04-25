#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
УАЗ официально зарегистрировал название «Буханка»

Ульяновский автозавод оформил права на торговую марку Bukhanka

В открытой базе Роспатента появились две заявки от Ульяновского автомобильного завода – и обе касаются «буханки», которая не собирается покидать конвейер.

Рекомендуем
Речь об оформлении прав на торговые марки: в качестве официального наименования УАЗ решил зарегистрировать народное прозвище своего автомобиля. Причем сразу в двух вариантах, на кириллице и латинице: Буханка и Bukhanka. Источник, обративший внимание на публикацию документов, указывает, что некоторые иностранные дистрибьюторы УАЗа самостоятельно использовали наименование Bukhanka еще несколько лет назад.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

УАЗ официально зарегистрировал название «Буханка»

Напомним, «буханкой» в народе называют семейство УАЗ СГР, причем это официальное наименование по популярности действительно в разы уступает народному. К слову, в семейство входят не только фургоны и микроавтобусы повышенной проходимости, которые и именуются так за сходство с хлебобулочным изделием, но и грузовики на той же базе. За ними еще с советских времен закрепилось другое прозвище – «головастик». Ждем в базе Роспатента?

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Автопоток
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 25
25.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о УАЗ СГР

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв