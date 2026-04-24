Как наказывают за сокрытие автономеров

В РФ суд запретил 20 сайтов с продажей устройств для сокрытия автономеров

Российские суды начали массово блокировать интернет-площадки, торгующие приспособлениями для сокрытия госномеров.

На днях стало известно, что под запрет попали сразу два десятка сайтов, предлагавших автомобилистам рамки, шторки и прочие хитроумные девайсы – всё то, что помогает уходить от камер фиксации нарушений.

По сути, речь идёт о борьбе с устройствами, которые позволяют водителю чувствовать себя безнаказанным. Механизмы разные: одни просто переворачивают номерной знак, другие – закрывают его специальной заслонкой или плёнкой. Камеры ГИБДД нарушителям ПДД с такими устройствами не страшны. В общем-то, опасность таких «игрушек» давно очевидна, но теперь за дело взялись всерьёз.

По данным Верховного суда (ВС) РФ, по итогам 2025 года число нарушителей, которые управляли автомобилями со скрытыми, видоизмененными и подложными номерами, снизилось на 18,8%. Так, всего за год число водителей, подвергнутых наказанию по ч. 2, 4 ст. 12.2 КоАП, составило 35,8 тыс. человек. Отмечается, что это наименьшее количество за прошедшие десять лет. В прошлом году за управление авто с подложными или со скрытыми номерами 27,8 тыс. человек были лишены водительских прав, 7,9 тыс. получили штрафы.