Экономия, которая убивает: эксперт назвал главные ошибки при покупке авто

Водители недооценивают мелочи, которые на самом деле спасают жизнь на дороге

Многие автолюбители при ограниченном бюджете экономят на деталях, считая их пустяками.

Однако самый опасный просчет скрыт не под капотом, а в мелочах, влияющих на безопасность. Автоэксперт Сергей Петров в беседе с Pravda.Ru предупредил: на качестве шин и системах стабилизации лучше не экономить – от этого зависит, насколько предсказуемой будет машина в критической ситуации.

По словам специалиста, даже кондиционер и обогрев ветрового стекла сложно назвать роскошью. Летняя жара или зимний холод притупляют реакцию водителя, а грязные или запотевшие стекла напрямую лишают обзора. Удобное кресло тоже важно: если посадка некомфортная, спина устала, это может снизить концентрацию внимания водителя.

При выборе подержанной машины Петров советует обращать внимание не столько на ее возраст, сколько на историю обслуживания и условия хранения. Автомобиль даже до десяти лет может быть отличным вариантом, если за ним следили. Сейчас между новым «китайцем» с туманными перспективами и надежной «бэушкой» стоит выбирать второе – при условии, что безопасность и комфорт остаются в приоритете.