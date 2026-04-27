Китайские авто в России: стало понятно, как изменились цены за последние 4 года

Целиков: цены на китайские автомобили за четыре года выросли в среднем на 30%

Вопреки слухам о диком подорожании, китайские автомобили в России за последние четыре года прибавили в цене не так уж и много – всего треть от изначальной стоимости.

Если в 2022 году средний ценник на новую машину из Поднебесной держался на отметке 2,7 млн рублей, то в первые четыре месяца 2026 года он достиг 3,5 млн рублей, констатировал генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков. Таким образом, рост составил 30%, что по нынешним временам выглядит почти скромно.

Интересно, что основное подорожание пришлось на прошлые периоды, а в этом году динамика и вовсе почти замерла. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда средняя стоимость держалась в районе 2,39 млн рублей, сейчас цена увеличилась лишь на 3,2%.

При составлении исследования эксперт проанализировал объявления на трех классифайдах (9,5 млн шт) за период с января 2022 по апрель 2026 года.