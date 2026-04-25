УАЗ запускает производство нового внедорожника — подробности

«Соллерс» показал новый внедорожник Sollers S9 на видео и раскрыл подробности

«Соллерс» анонсировал старт производства внедорожника Sollers S9 и рассказал о нем в видеосюжете.

Как отметил руководитель Центра продуктового развития «Соллерс» Сергей Гурьянов, разработка и все инжиниринговые процессы по новому внедорожнику завершены – модель готова к серийному производству. Как известно, это будет полный цикл: на УАЗе будут штамповать, сваривать и красить кузова Sollers S9. Сейчас идет финальная настройка производственных линий, старт – в сентябре.

Напомним, в основе Sollers S9 – пикап Sollers ST9, который уже производят в Ульяновске и который является копией китайского JAC T9. Эта же платформа лежит в основе оригинального внедорожника JAC JS9, копией которого, в свою очередь, является показанный Sollers S9. Визуально модели можно отличить по эмблеме и иному паттерну решетки радиатора. Интересно, что JAC JS9 тоже собираются производить на УАЗе – и тоже, как и Sollers S9, с адаптацией к российским условиям эксплуатации.

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 70
25.04.2026 
