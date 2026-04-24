Новый добротный внедорожник подготовили и сертифицировали для российского рынка

Chery iCaur V27 получил оцинковку кузова более 52% и увеличенный клиренс для РФ

Серийная сборка внедорожника iCaur V27 для российского рынка будет налажена в Китае. Причём машина уже получила сертификацию L3 от исследовательского центра CATARC. Этот стандарт как раз предусматривает испытания в экстремальных условиях бездорожья, так что без лишних слов понятно, для каких задач готовят модель.

iCaur V27

Серийное производство на родине стартовало ещё в середине января. Для нашего рынка кузов серьёзно доработали: комплексная антикоррозийная защита, доля оцинковки превышает 52%. Подвеску перекалибровали, клиренс увеличили, а силовую установку оптимизировали для работы в условиях низких температур – всё для суровой русской зимы.

iCaur V27 – это последовательный гибрид с двумя моторами и полным приводом. Бензиновый 1,5-литровый двигатель здесь выступает в роли генератора, подпитывая аккумулятор. Совокупная отдача агрегатов – 456 л.с. Тяговая батарея ёмкостью 34,3 кВт·ч позволяет проехать на чистом электричестве 210 км, а в гибридном режиме запас хода превышает 800 км.

Автомобиль построен на несущем кузове. Спереди – стойки McPherson, сзади – многорычажная конструкция. В салоне места хватит на пятерых, а центральное место занимает 15,4-дюймовый дисплей мультимедиа. Кстати, он поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

Из приятных мелочей – беспроводная зарядка на 50 Вт, видеорегистратор, двухзонный климат-контроль, шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

Планируется, что iCaur V27 появится на нашем рынке в течение 2026 года. Правда, точные даты старта продаж, цены и условия гарантии пока держатся в секрете.