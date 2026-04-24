Сколько будут стоить автомобили Volga после старта продаж?

Эксперты дали прогноз по стоимости Volga C50, K40 и K50 на старте продаж

Старт продаж возрожденного бренда Volga состоится уже этим летом – и вокруг ценообразования разгораются жаркие споры. Эксперты сходятся во мнении, что чуда с низкой ценой на старте ждать не стоит, в реальности она будет сопоставима с моделями Geely.

Основатель внешней пресс-службы для автобизнеса «Механика» Александр Ковалев пояснил «Автостату», что отечественный производитель мог бы снизить стоимость за счет компенсации утильсбора от государства, но для этого нужна серьезная локализация и большие инвестиции в производство. По сути, дешевле машины станут только на какой-то дистанции, если вложения окупятся и процессы наладят. А вот на старте, считает эксперт, ценники практически сольются с китайскими аналогами.

Юрий Блинов, директор по маркетингу АГ «Авилон», напомнил: официальных цифр пока никто не называл, их объявят ближе к старту. Однако он предложил свой прогноз. Седан Volga C50 логично оценить в 2,9-3,6 млн рублей, кроссовер Volga K40 – 3,1-3,9 млн рублей, а флагманский Volga K50 – 4,1-4,8 млн рублей. Причем для успеха, по словам Блинова, Volga должна либо стоять вровень с Geely, либо быть дешевле на 3-8%.

Для сравнения: «оригинальный» Geely Preface (он же Volga C50) сегодня стоит от 3 329 990 рублей, Geely Atlas (Volga K40) начинается от 3 449 990 рублей, а Geely Monjaro (Volga K50) – минимум 4 899 990 рублей. То есть разброс прогнозов укладывается в логику рынка.

Правда, не стоит забывать и про техническую начинку. Руководитель бренда Volga Татьяна Фадеева ранее рассказала, что тестовое производство уже запущено, причем машины получат собственные мультимедиа и телематику, отличные от китайских «доноров». В планах – глубокая переработка платформ под российские реалии, доработка подвески и, в перспективе, локализация выпуска двигателей и коробок передач. А это уже серьезная заявка на самостоятельность.