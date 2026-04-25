Что на АВТОВАЗе говорят о качестве российских и китайских компонентов в Ладах

На АВТОВАЗе высказались о российских и китайских комплектующих для Lada

АВТОВАЗ продолжает наращивать долю отечественных деталей в автомобилях Lada, параллельно используя компоненты от китайских партнёров. Прямое сравнение продукции этих поставщиков, по мнению компании, проводить некорректно – слишком уж они разные. Об этом рассказал директор по качеству автосборочных производств Виталий Парадизов.

Он отметил, что среди российских поставщиков встречаются очень достойные производители. Среди китайских – тоже. Но нельзя взять три десятка тех, три десятка других и просто усреднить их.

Рекомендуем Развивайте личный бренд и бизнес с РБК Компании

Российские и китайские компании сегодня, по сути, дополняют друг друга. Причём тренд на локализацию не останавливается: «Но на российских поставщиков мы сейчас переходим всё больше и больше, и всё больше и больше новых комплектующих изделий идут локально. Этот переход – он до сих пор понемногу продолжается», – уточнил Парадизов.