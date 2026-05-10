Почему глубокая лужа – это скрытая угроза для авто
11 мая
Сядьте правильно: ошибка в посадке за рулем снижает реакцию водителя

Кресло и пуховик повышают риск аварии и усталости за рулем

Многие водители тщательно настраивают зеркала, но забывают о настройке кресла и руля.

А зря: неправильная посадка не только быстро выматывает спину, но и реально повышает шансы попасть в ДТП. Эксперты предупреждают: из-за откинутой спинки или толстой куртки тормозной путь растет, а реакция падает.

Главное правило – оптимальная дистанция до педалей. Когда вы полностью выжимаете тормоз, нога должна оставаться чуть согнутой. Если колено выпрямлено, вы не успеете нажать на педаль при экстренном торможении, а при ударе рискуете травмировать суставы. Не менее важно снять объемный пуховик: ремень должен плотно прилегать к телу, иначе при аварии он может не сработать должным образом.

Спинку кресла нельзя сильно откидывать. В полулежащем положении спина немеет, а время реакции критично замедляется. Кресло ставят почти вертикально, а расстояние до руля проверяют запястьем: вытянутая рука должна касаться верха руля, локти при этом остаются полусогнутыми. Центр руля направлен на грудь, а не в лицо – так подушка безопасности при срабатывании нанесет меньше травм. Слишком близкое положение к рулю опасно: при раскрытии подушки можно получить серьезный удар. И помните о хвате – только две руки на положении «без пятнадцати три». 

Эти простые правила спасают здоровье и помогают избежать аварии на любой дороге.

Источник:  110km.ru
Алексеева Елена
Фото:freepik / pvproductions
10.05.2026 
