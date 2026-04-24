В каком случае можно получить штраф за сработавшую сигнализацию?

Штраф до 5 тысяч рублей грозит за ночное срабатывание сигнализации без причины

Автомобилистам стоит быть внимательнее: за частые ложные срабатывания сигнализации по ночам вполне реально получить штраф. Как пояснил кандидат юридических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев, сумма может достигать 5 тысяч рублей. Всё зависит от того, по какой статье квалифицируют нарушение.

Тут, кстати, мнения расходятся. Некоторые склоняются к федеральной статье 12.20 КоАП – она касается неправильного использования звуковых сигналов (напомним, гудок разрешён только для предотвращения ДТП). Однако Моисеев уверен: логичнее применять местные законы о тишине. В них, как правило, и прописан штраф для граждан до 5 тысяч рублей.

Вроде бы сигнализация призвана защищать машину от угонщиков – и нередко это происходит как раз в тёмное время суток. С другой стороны, если она орёт без перерыва безо всякой причины, соседи начинают страдать. И здесь, по словам эксперта, наступает ключевой момент: накажут только за беспричинный шум.

Если же срабатывание было оправданным – например, кто-то действительно пытался вскрыть авто, – то и состава правонарушения нет. Юристы сходятся во мнении, что именно необоснованность и чрезмерная частота сигналов становятся поводом для разбирательств.