МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новинки EXEED на Auto China 2026
24 апреля
Популярный в России бренд представил две новые стильные и практичные модели
EXEED показал лифтбек EXLANTIX ES GT и...
Интерьер Ford Mustang Dark Horse SC
24 апреля
Ford открыл предзаказы на самый мощный Мустанг: подробности о машине
Ford Mustang Dark Horse SC с 795-сильным V8...
В России выросло число дилерских центров: какие появились, а какие исчезли?
24 апреля
В России выросло число дилерских центров: какие появились, а какие исчезли?
Число дилерских контрактов в РФ выросло на 2%...

В каком случае можно получить штраф за сработавшую сигнализацию?

Штраф до 5 тысяч рублей грозит за ночное срабатывание сигнализации без причины

Автомобилистам стоит быть внимательнее: за частые ложные срабатывания сигнализации по ночам вполне реально получить штраф. Как пояснил кандидат юридических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев, сумма может достигать 5 тысяч рублей. Всё зависит от того, по какой статье квалифицируют нарушение.

Тут, кстати, мнения расходятся. Некоторые склоняются к федеральной статье 12.20 КоАП – она касается неправильного использования звуковых сигналов (напомним, гудок разрешён только для предотвращения ДТП). Однако Моисеев уверен: логичнее применять местные законы о тишине. В них, как правило, и прописан штраф для граждан до 5 тысяч рублей.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Вроде бы сигнализация призвана защищать машину от угонщиков – и нередко это происходит как раз в тёмное время суток. С другой стороны, если она орёт без перерыва безо всякой причины, соседи начинают страдать. И здесь, по словам эксперта, наступает ключевой момент: накажут только за беспричинный шум.

Если же срабатывание было оправданным – например, кто-то действительно пытался вскрыть авто, – то и состава правонарушения нет. Юристы сходятся во мнении, что именно необоснованность и чрезмерная частота сигналов становятся поводом для разбирательств.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник:  РИА Новости
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 28
24.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0