Toyota готовит «младшего брата» RAV4: подробности о новом кроссовере

Новая Toyota Corolla Cross увеличится в размерах и получит гибридную версию

Японский автогигант Toyota уже вовсю колдует над кроссовером Corolla Cross нового поколения. Судя по слухам, доносящимся с родины бренда, модель станет заметно крупнее и обзаведётся более броским дизайном.

Нынешний Corolla Cross во многом опирается на седан, но в следующей итерации его хотят сделать самостоятельной единицей. По сути, перед нами будет своего рода «младший брат RAV4» – с более агрессивными линиями кузова и куда более удобным и продуманным салоном.

Toyota Corolla Cross

Ждать новинку придётся ещё пару лет: премьеру назначили на середину 2028-го. К тому моменту актуальной модели стукнет 8 лет – как раз классический срок для смены поколений.

Снаружи новый Corolla Cross обещает стать длиннее и шире, визуально приблизившись к старшему RAV4. Вдобавок инсайдеры обещают версию GR Sport с агрессивным обвесом и перенастроенным шасси для тех, кто ищет драйва.

Внутри – полная перестройка. Ожидается, что оформление передней панели сделают в духе концепта Toyota Corolla Concept, показанного в 2025 году. Это значит более минималистичная архитектура, полностью цифровая приборка и отдельный экран для переднего пассажира. Кстати, не исключено, что «Короллу» оснастят программной платформой Arene.

Интерьер Toyota Corolla Cross

Следующая Corolla Cross, скорее всего, встанет на эволюционировавшую версию нынешней платформы TNGA, которую разделит с новым седаном Corolla и, возможно, хэтчбеком. Под капотом стоит ждать новые 1,5- и 2,0-литровые «четвёрки». А для любителей электричества припасут подключаемый гибрид с заметно увеличенным запасом хода на одной батарее.