Toyota готовит «младшего брата» RAV4: подробности о новом кроссовере
Японский автогигант Toyota уже вовсю колдует над кроссовером Corolla Cross нового поколения. Судя по слухам, доносящимся с родины бренда, модель станет заметно крупнее и обзаведётся более броским дизайном.
Нынешний Corolla Cross во многом опирается на седан, но в следующей итерации его хотят сделать самостоятельной единицей. По сути, перед нами будет своего рода «младший брат RAV4» – с более агрессивными линиями кузова и куда более удобным и продуманным салоном.
Ждать новинку придётся ещё пару лет: премьеру назначили на середину 2028-го. К тому моменту актуальной модели стукнет 8 лет – как раз классический срок для смены поколений.
Снаружи новый Corolla Cross обещает стать длиннее и шире, визуально приблизившись к старшему RAV4. Вдобавок инсайдеры обещают версию GR Sport с агрессивным обвесом и перенастроенным шасси для тех, кто ищет драйва.
Внутри – полная перестройка. Ожидается, что оформление передней панели сделают в духе концепта Toyota Corolla Concept, показанного в 2025 году. Это значит более минималистичная архитектура, полностью цифровая приборка и отдельный экран для переднего пассажира. Кстати, не исключено, что «Короллу» оснастят программной платформой Arene.
Следующая Corolla Cross, скорее всего, встанет на эволюционировавшую версию нынешней платформы TNGA, которую разделит с новым седаном Corolla и, возможно, хэтчбеком. Под капотом стоит ждать новые 1,5- и 2,0-литровые «четвёрки». А для любителей электричества припасут подключаемый гибрид с заметно увеличенным запасом хода на одной батарее.
