Появились первые фото салона футуристичной новинки возрожденной российской марки

Начались испытания электрического фургона Руссо-Балт Ф200: подробности о салоне

В пермской компании Руссо-Балт рассказали о ходе работ над новым электрическим фургоном Ф200. Машину, напоминающую Tesla Cybertruck, сейчас активно тестируют – инженеры доводят до ума электронику, шумоизоляцию и даже навигацию.

Салон фургона, между прочим, решили сделать необычно тихим. Передняя панель и стойки отделаны материалом вроде карпета – это должно заметно снизить уровень шума внутри. Перед водителем установлена цифровая приборная панель, а рядом – большой дисплей мультимедиа с навигацией. А вот руль самый что ни на есть простой: трёхспицевый, без единой кнопки или подрулевых лепестков.

Интерьер Руссо-Балт Ф200

«Мы продолжаем тестировать новые электронные блоки, проводим тарировку электронных измерителей скорости/расхода/одометра. Тестируем шумоизоляцию кабины, стеклоподъемники, стеклоочистители, навигацию», – пояснили в компании.

Первый показ грузовой версии Ф200 состоялся в январе 2026 года. Обещают, что первые клиенты получат свои машины в январе 2027-го. Позже выйдет и пассажирская 12-местная модификация – микроавтобус, дебют которого намечен на вторую половину следующего года.

Габариты базовой модели – 5950 мм в длину, 2000 мм в ширину и 2550 мм в высоту. Благодаря высокой крыше, заверяют в компании, внутри можно стоять в полный рост. Кузов сделан из неокрашенной нержавеющей стали, а дизайн прямо-таки футуристичный.

Под капотом – электродвигатель на 200 л.с. и литий-железо-фосфатная батарея ёмкостью 115 кВт·ч. Производитель обещает до 400 км пробега на одной зарядке. Грузоподъёмность – 1 тонна. Стартовая цена грузового фургона – от 6,5 млн рублей.

Кстати, оригинальные Руссо-Балты выпускали ещё в Российской империи с 1909 по 1918 год – всего собрали несколько сотен экземпляров.