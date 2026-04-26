Toyota отказалась от выпуска электрической версии RAV4: в чем причина решения?

Toyota не планирует выпускать электрическую версию RAV4, делая ставку на bZ4X

Компания Toyota предпочла не вкладывать ресурсы в разработку электрической версии текущего RAV4, хотя технически это вполне выполнимо. Стратегия японского автогиганта строится на ином подходе: вместо того чтобы плодить кучу модификаций одного и того же кузова, они предлагают покупателям разные модели под разные нужды. По сути, RAV4 остаётся классическим кроссовером для тех, кто не гонится за ультрасовременными технологиями – на это и рассчитана его аудитория.

Toyota RAV4

Что касается любителей «зелёных» инноваций в том же сегменте, для них у Toyota припасён отдельный электрический паркетник bZ4X. То есть вместо электрификации RAV4 корпорация просто вывела на рынок другую модель – более технологичную и с нуля спроектированную как электромобиль.

Любопытно, что, по данным « Автостата», RAV4 уверенно держит позицию самой ликвидной машины на вторичке в России. Глава агентства Сергей Целиков подсчитал: за два года владения эта модель теряет в цене всего 6%. Живучесть у кроссовера, прямо скажем, отменная.

Правда, сейчас поставки официально не налажены – RAV4 везут в РФ по параллельному импорту. Собирают автомобили, кстати, в Китае, но тут есть нюанс: выпуском занимаются сразу два совместных предприятия – FAW-Toyota и GAC-Toyota.

Интерьер Toyota RAV4

В зависимости от завода у машин могут быть мелкие отличия в дизайне экстерьера и отделке салона, но техническая начинка остаётся идентичной. Так что, по большому счёту, разница только в шильдике и паре деталей.

Источник:  Российская газета
Лежнин Роман
Фото:Toyota
26.04.2026 
Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+74