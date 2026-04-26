Анонсирована интересная версия полноприводного крупного внедорожника: ждем в РФ?

Rox представил Adamas Royal Edition на Пекинском автосалоне

Необычное цветовое решение выбрали для спецверсии Rox Adamas – кузов сочетает матовое золото с перламутрово-белым. Бросаются в глаза черные ромбовидные узоры, стилизованные под традиционные орнаменты, и оригинальные 21-дюймовые диски. Оформление, прямо скажем, на любителя, но мимо такого авто пройти сложно.

Внутри та же тема продолжается: ромбы вышиты золотой нитью на передней панели, красуются на креслах из перфорированной кожи и даже в отсеке для беспроводной зарядки двух телефонов. Создается ощущение, что салон готовили к выставке, а не к повседневным поездкам.

По технике всё серьёзно: гибридная установка состоит из полуторалитрового ДВС и двух электромоторов. Суммарная отдача – 476 лошадиных сил, привод, разумеется, полный. Вдобавок тут пневмоподвеска, новый генератор и усиленная защита батарейного блока.

Rox Motor уже открыл предзаказы стандартной версии внедорожника на российском рынке. Начальная цена – 10 100 000 рублей.