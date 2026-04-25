Некитайские машины на автосалоне в Пекине

Новинки автосалона в Пекине – 2026

Французская Peugeot привезла в Пекин электрический концепт Poligon с дверями типа «крыло чайки». Главное в автомобиле – возможность трансформации салона. И, конечно, все управление происходит по проводам. Никаких тяг и пружин.

Другой «француз» демонстрирует оригинальный концепт электрокара Citroën ELO. И тут тоже трансформируемый интерьер. Необычно выглядит центральное расположение водительского места. Но еще удивительней, что в автомобиле длиной в четыре метра могут разместиться шесть человек.

Японский Nissan предлагает большой кроссовер NX8, разработанный на совместной с китайским Dongfeng платформе. Длина кроссовера – почти пять метров. Автомобиль может быть как чисто электрическим, так и гибридным. «Электрички» будут предлагать с двигателем мощностью 292 или 340 л.с. Запас хода – до 630 км.

Корейский автогигант Hyundai покоряет пекинскую публику концептуальными электромоделями с космическим дизайном из линейки Ioniq. Cедан Venus и кроссовер Earth нацелены на китайский рынок. Интерьеры украшают огромные дисплеи.

Volkswagen делает ставку на китайские платформы. В Пекине «народный автомобиль» покажет кроссоверы ID.Era и ID.Aura.

Audi привез в Поднебесную полноразмерный кроссовер E7X, разработанный совместно с китайской SAIC. Машина оснащена двухмоторной силовой установкой, которая развивает 670 л.с. Во время сравнительных тестов новинке удалось обойти на гоночной трассе в провинции Чжэцзян Xiaomi и Porsche.

Баварские автостроители также рассчитывают на электрические кроссоверы. Шоу-стоппер Пекина – BMW iX3 с удлиненной колесной базой. Модель оснащена электроприводом eDrive шестого поколения. Максимальная мощность – 463 л.с., разгон до «сотни» – менее пяти секунд. Во внешности привлекают внимание дневные ходовые огни Digital Angel Wing и светящаяся решетка радиатора. Продажи BMW iX3 начнутся в следующем году.

Smart #2 станет преемником модели For Two. Вторая новинка – Smart #6 – имеет кузов фастбек. Она станет первым автомобилем компании с таким типом кузова. «Шестерку» сначала будут продавать в Китае, после чего начнется экспансия на остальные рынки.

В России стали делать больше автомобилей

Производство легковых автомобилей в России в первом квартале 2026 года выросло на 2,3%, достигнув 180 тыс. единиц, сообщает Росстат. Во многом рост объясняется активной локализацией китайских брендов. При этом растет спрос на машины, собираемые в стране. По данным агентства «Автостат», в первом квартале доля автомобилей с российской пропиской составила 59%.

Ладу можно взять по подписке

АВТОВАЗ объявил о старте программы долгосрочной аренды автомобилей под названием «Lada Легко». Новый сервис позволяет пользоваться новым автомобилем с фиксированным ежемесячным платежом. На первом этапе доступен седан Lada Vesta с двигателем 1,6 литра и АКП. Для Весты в комплектации «Практик» платеж составляет 43 990 рублей в месяц. Программа рассчитана на физических лиц и оформляется сроком на один год.

Открыты предзаказы на «Атомы»

Стоимость бронирования российского электромобиля – 150 000 рублей. Эта сумма будет зачтена при расчете итоговой стоимости машины. Цена «Атома» на сайте – 3 980 000 рублей, однако клиент может рассчитывать на господдержку до 925 000 рублей при оформлении в кредит.

