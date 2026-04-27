В России стартовали продажи недорогого семейного минивэна Hyundai: актуальные цены

Минивэны Hyundai Custin ввозят в РФ из Казахстана с ценами от 3,87 млн рублей

На российском рынке появился Hyundai Custin – семиместный минивэн, который может составить серьезную конкуренцию более дорогим аналогам вроде GAC M8 или Sollers SP7. Машины поставляют из Казахстана, а цены начинаются от 3 869 000 рублей.

Интересно, что GAC M8, который в апреле подешевел на 250 тысяч рублей в двух версиях, стоит минимум 6 миллионов. Sollers SP7, выпускаемый в Татарстане, обойдется как минимум в 5 075 000 рублей. А JAC RF8 2025 года с учетом скидки в 100 тысяч – от 4 775 000 рублей. На этом фоне предложение от Hyundai выглядит весьма привлекательно.

Hyundai Custin

По сути, Custin – это среднеразмерный семейный вэн со сдвижными дверями. Он заметно доступнее и компактнее знакомого многим Kia Carnival, но при этом не жертвует комфортом. Салон построен по схеме 2+2+3: на втором ряду стоят два отдельных «капитанских» кресла с электроприводом, подогревом, вентиляцией и выдвижными подставками для ног.

Самый дешевый экземпляр, за 3 869 000 рублей, нашелся в Екатеринбурге. В объявлении значится, что это полностью русифицированная машина казахстанской сборки в комплектации Travel. В нее входят черная кожа, 4,2-дюймовая цифровая приборная панель, мультимедиа с 10,4-дюймовым сенсорным экраном, светодиодная оптика, камера кругового обзора, парктроники спереди и сзади, климат- и круиз-контроль, система бесключевого доступа, режимы движения Drive Mode Select, контроль давления в шинах и 17-дюймовые литые диски.

Интерьер Hyundai Custin

За 4 090 000 рублей крупный дилер из Санкт-Петербурга предлагает такой же минивэн, но уже со светлым салоном и расширенным оснащением: тут и 18-дюймовые колеса, камера кругового обзора, подогрев и вентиляция кресел на первых двух рядах, а также складные столики на спинках.

Версия Luxe еще дороже. В Екатеринбурге за нее просят 4 498 000 рублей, а в Москве – 4 997 000. Отличие от Travel – адаптивный круиз-контроль, задний парктроник с электроприводом пятой двери и более широкий диапазон регулировок кресел второго ряда. Кстати, в продаже есть еще два таких автомобиля.

Под капотом у всех Custin один и тот же двигатель – 1,5-литровый турбомотор Smartstream мощностью 170 лошадиных сил. Работает он в паре с восьмиступенчатым автоматом, привод только передний. До сотни такой вэн разгоняется примерно за 8 секунд. В городе расход топлива – 9-10 литров на сотню, на трассе – 6-7 литров.