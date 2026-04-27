От внедорожников за 2 млн до роскошных гигантов: эти новинки приедут в РФ из КНР

11 ярких новинок Пекинского автосалона-2026 официально появятся в России

Редакция «Китайских автомобилей» подвела итоги Пекинского автосалона 2026 года и составила перечень машин, которые в ближайшее время официально доберутся до российского рынка. Среди них нашлось место как вполне доступным кроссоверам, так и настоящим люксовым электромобилям.

Флагманский гибрид Li Auto: L9 Livis

До конца третьего квартала 2026-го в России стартуют продажи топ-модели Li Auto – L9 Livis. Этот гигант получил обновлённую внешность и уйму передовых решений. Начать хотя бы с подвески: активная система может регулировать каждое колесо независимо – по сути, прямой конкурент тому, что стоит на Zeekr 9X.

Управление здесь полностью «по проводам», включая тормоза и руль. Задняя ось тоже поворачивается, что заметно уменьшает радиус разворота. Что касается электроники, за автопилот отвечают два процессора Mach 100 суммарной мощностью 2560 TOPS.

Габариты машины внушительные – 5255 х 2000 х 1810 мм, в салоне шесть мест. Под капотом собственный генератор L3E15CA, батарея на 72,7 кВт·ч. На электричестве (по циклу WLTC) L9 Livis проходит 340 км, а в гибридном режиме – больше полутора тысяч.

Wey V9X: большой SUV на замену премиуму

В четвёртом квартале 2026 года российские дилеры GWM ждут флагманский Wey V9X. Этот полноразмерник поборется с другими гигантами на гибридном ходу. Кстати, его уже замечали на тестах в России.

Базовые размеры – 5205 х 2025 х 1825 мм с колёсной базой 3050 мм, но есть и удлинённая версия – 5299 мм с базой 3150 мм. Салон только шестиместный (2+2+2), а на центральной консоли два 17,3-дюймовых экрана.

Силовая установка – параллельный гибрид. Турбомотор 2.0 выдаёт 238 л.с. и работает в паре с двумя электромоторами. Суммарная отдача – от 680 до 758 л.с. в зависимости от версии. Три варианта батарей: 55,4, 66,6 и 80 кВт·ч, что даёт 310, 402 и 470 км пробега на электротяге (CLTC). В гибридном режиме запас хода – от 1632 до 1700 км.

Rox Adamas Royal Edition: калининградская роскошь

На автосалоне показали и эксклюзивную версию внедорожника Rox Adamas – Royal Edition. Представители марки не исключают, что её адаптируют под РФ, причём сборку наладят в Калининграде, на заводе « Автотор».

Изначально машину делали для стран Персидского залива, где спрос на Rox очень высок. Её фишка – двухцветный кузов, 21-дюймовые диски и ромбовидный орнамент как снаружи, так и внутри. Салон отделан перфорированной кожей с золотой прострочкой и вышитыми логотипами.

Технически Royal Edition не отличается от стандартной версии: габариты 5298 х 1985 х 1856 мм, последовательный гибрид с двумя электромоторами мощностью 476 л.с. и 1,5-литровым генератором. Батарея на 56 кВт·ч обеспечивает 235 км электрического пробега (WLTC), а в смешанном режиме машина проезжает 1226 км.

Exlantix ET: обновлённый бестселлер Exeed

В октябре у дилеров появится обновлённый Exlantix ET (в Китае он известен как Exeed EX7). У него переработанный салон, улучшенная силовая установка и электронные тормоза.

Экстерьер изменился несильно – разве что спереди исчезла имитация решётки радиатора. Габариты: 4988 х 1975 х 1710 мм, база 3000 мм. Салон строго пятиместный, зато появился огромный 30-дюймовый дисплей. В оснащении – 23 динамика аудиосистемы, проекционный дисплей, электропривод задних кресел и ассистент Falcon Pilot 700 с лидаром на крыше.

Скорее всего, в Россию приедет гибридная версия. Она получит 1,5-литровый генератор на 156 л.с., а полный привод реализован двумя электромоторами суммарной мощностью 513 л.с. Батарея ёмкостью 41,16 кВт·ч даёт 225 км без бензина. Гибридный пробег – до 1300 км.

Новый Exeed RX и концепт ET8

В 2027 году ждём и полностью новый Exeed RX. Серийную машину в Пекине не показывали. Что касается концепта RX Concept, то его д изайн в стиле Perpetua («Вечный») разрабатывал Христос Павлидис, работавший раньше в Ferrari и BYD.

У концепта спортивные пропорции: скошенная крыша, объёмные задние крылья, крупный воздухозаборник спереди (решётки нет), раздельная оптика, полускрытые дверные ручки.

Ещё одна новинка экосистемы Chery – кроссовер Exlantix ET8. Сроки пока не названы, машина тоже статусом концепта. У неё та же «вечная» стилистика с закрытым передком и колёсная база 3125 мм. Бренд рассматривает Россию как ключевой рынок, а главные конкуренты здесь – Li Auto L9 и Zeekr X9.

Jetour G700: рамный гигант

Уже в этом году в России появится рамный внедорожник Jetour G700 с параллельным гибридом. Он напоминает кроссоверы T1 и T2, но заметно крупнее: габариты 5198 х 2050 х 1956 мм, база 2870 мм.

Салон – на 5 или 6 мест. Под лобовым стеклом тонкий дисплей, ещё один парит на центральной консоли, а для задних пассажиров потолочный экран. Пневмоподвеска и амортизаторы с регулируемой жёсткостью. Силовая установка – 2-литровый ДВС плюс два электромотора на 904 л.с. Батарея ёмкостью 34,1 кВт·ч даёт 150 км хода на электричестве, в смешанном режиме – 1400 км.

Omoda C4: бюджетный старт в Питере

Во второй половине года стартуют продажи субкомпактного кроссовера Omoda C4. Его будут собирать на одном из заводов «АГР Холдинга» в Санкт-Петербурге. Модель станет младшей в линейке и будет дешевле C5.

Дизайн агрессивный: раздельная оптика, острые линии кузова, здоровенный воздухозаборник, а сзади фонари с рисунком-молнией. В салоне – вертикальный тачскрин и селектор коробки за рулём.

На автосалоне показали гибрид мощностью 347 л.с. (525 Нм), но в Россию, по словам представителей бренда, приедет бензиновая версия. Вероятно, знакомая связка: 1,5-литровый мотор на 150 л.с. и 6-ступенчатый робот.

iCar V27: внедорожник в стиле Defender

Внедорожник с индексом V27 появится в России как iCaur V27 уже в этом году. Машина проходит сертификацию, на неё уже есть несколько сертификатов соответствия.

Дизайн – явное вдохновение Land Rover Defender. Габариты с учётом запасного колеса: 5055 х 1976 х 1855 мм, база 2910 мм. Дорожный просвет 220 мм, угол въезда 23 градуса. Салон пятиместный. Полноприводная установка с двумя электромоторами на 456 л.с. разгоняет машину до сотни за 5,9 секунды. Батарея на 34,3 кВт·ч даёт 150 км, под капотом 1,5-литровый генератор. Общий запас хода – больше 1200 км.

212 P01: пикап с турбодизелем

В октябре в России стартуют продажи рамного пикапа 212 P01 (в Китае – BAW 212 Explorer 01). Его габариты: 5469 х 1955 х 1970 мм, грузоподъёмность 620 кг. Может тянуть прицеп весом до трёх тонн.

Под капотом турбодизель 2.3 от Dongfeng (190 л.с.), в паре с 8-ступенчатым автоматом. Расход – 9,1 литра на сотню в смешанном цикле, максималка – 160 км/ч. Привод полный, подключаемый. В Китае пока одна комплектация за 179,9 тысячи юаней (около 2 млн рублей).

212 T02: внедорожник будущего

На следующий год анонсирована ещё одна модель от BAW – внедорожник T02. В Пекине его показали как Expedition Platform-X. Это модель уровнем выше актуального T01.

Кузов полностью новый, обыгрывающий очертания легендарных предков. Точных параметров пока нет. Вместо классических круглых фар – сложный рисунок решётки радиатора, массивные бамперы и колёса под бездорожье. Сзади двустворчатая дверь багажника. В компании сообщили, что работают над гибридной силовой установкой – возможно, первым её получит именно T02.

Nio ES9: тяжёлый люкс

В 2027 году на российском рынке может появиться Nio ES9 – крупнейший электрический SUV Китая. Он построен на 900-вольтовой архитектуре, двухмоторная установка выдаёт 520 кВт (707 л.с.). Разгон до сотни за 4,3 секунды, батарея 102 кВт·ч даёт до 620 км (CLTC).

Габариты: 5365 x 2029 x 1870 мм, база 3250 мм. Вместительный передний багажник (216 литров) и 23-дюймовые кованые диски. Интерьер шестиместный, 15,6-дюймовый центральный экран дополнен 48-дюймовым дисплеем Skyline. Аудиосистема с 47 динамиками мощностью 3020 Вт, а в версии Horizon – ещё и высокочастотные динамики с алмазным напылением. Для задних пассажиров два 16-дюймовых OLED-экрана, холодильник и прочие прелести.