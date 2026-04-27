Японский автогигант побил собственный рекорд продаж

Продажи Toyota Motor в 2025 финансовом году превысили 10,47 млн автомобилей

Японская автомобильная корпорация Toyota Motor отчиталась о небывалых результатах за 2025 финансовый год, который завершился 31 марта 2026 года. Цифра, которую удалось достичь, впечатляет – более 10,47 млн проданных машин, что стало новым абсолютным рекордом.

Интересно, что такой прорыв случился на фоне целого ряда негативных факторов. Местные аналитики обращают внимание: сказывались и введённые администрацией Дональда Трампа торговые тарифы, которые особенно больно ударили по автопрому Японии, и крайне нестабильная ситуация на Ближнем Востоке. Взять хотя бы цифры за март: поставки Тойоты в этот регион обвалились на 46,4%. Виной всему – резкая эскалация вокруг Ирана после ударов со стороны США и Израиля.

Впрочем, на глобальном уровне японский гигант всё равно нарастил продажи на 2% по сравнению с предыдущим годом. Внутри самой Японии дела пошли чуть хуже – местный рынок потерял 2%, там реализовали 1,48 млн автомобилей. Зато на зарубежных площадках динамика оказалась гораздо бодрее: прирост в 2,7% позволил продать почти 9 млн машин.