27 апреля
Россияне начали массово скупать автомобили: что происходит на рынке?
Неразрезные мосты, турбодизель Nissan и отсутствие защиты картера — чего еще ждать от пикапа бренда 212

На Пекинском автосалоне дебютировал новый легкий пикап бренда 212 (до недавнего времени известного как BAW).

Модель P01 примечательна интересной конструкцией, а в Россию ее планируют привезти уже в этом году.

Пикап построен на растянутой платформе внедорожника Т01, и его габаритная длина составляет солидные 5,5 метра. Конструкция шасси – с неразрезными мостами спереди и сзади, однако инженеры обошлись без рессор: здесь используются пружины и амортизаторы. Заявленная грузоподъемность – 620 кг. Это непривычно: от пикапа обычно ждешь тонну или около того.

В отличие от исходного внедорожника, бензиновой версии не будет – только турбодизель 2.3 (190 л.с.). Этот агрегат имеет ниссановские корни: его ставят на пикапы Navara и ряд других моделей.

Интерьер и оснащение P01 унифицированы с пятидверной версией. Вскоре это можно будет проверить лично – выход на российский рынок запланирован на текущий год.

Грузовой отсек отделан «антивандальным» композитным материалом. На функциональность также работают такелажные петли и пара высоковольтных розеток.
Главный козырь салона - обилие старых добрых физических кнопок. По нынешним временам - большая редкость!

Тимкин Юрий
Алексеева Елена
Фото:Юрий Тимкин
27.04.2026 
