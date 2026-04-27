Неразрезные мосты, турбодизель Nissan и отсутствие защиты картера — чего еще ждать от пикапа бренда 212
На Пекинском автосалоне дебютировал новый легкий пикап бренда 212 (до недавнего времени известного как BAW).
Модель P01 примечательна интересной конструкцией, а в Россию ее планируют привезти уже в этом году.
Пикап построен на растянутой платформе внедорожника Т01, и его габаритная длина составляет солидные 5,5 метра. Конструкция шасси – с неразрезными мостами спереди и сзади, однако инженеры обошлись без рессор: здесь используются пружины и амортизаторы. Заявленная грузоподъемность – 620 кг. Это непривычно: от пикапа обычно ждешь тонну или около того.
В отличие от исходного внедорожника, бензиновой версии не будет – только турбодизель 2.3 (190 л.с.). Этот агрегат имеет ниссановские корни: его ставят на пикапы Navara и ряд других моделей.
Интерьер и оснащение P01 унифицированы с пятидверной версией. Вскоре это можно будет проверить лично – выход на российский рынок запланирован на текущий год.
