Неразрезные мосты, турбодизель Nissan и отсутствие защиты картера — чего еще ждать от пикапа бренда 212

Пикап P01 бренда 212 грузоподъемностью 620 кг привезут в РФ уже в 2926 году

На Пекинском автосалоне дебютировал новый легкий пикап бренда 212 (до недавнего времени известного как BAW).

Модель P01 примечательна интересной конструкцией, а в Россию ее планируют привезти уже в этом году.

Пикап построен на растянутой платформе внедорожника Т01, и его габаритная длина составляет солидные 5,5 метра. Конструкция шасси – с неразрезными мостами спереди и сзади, однако инженеры обошлись без рессор: здесь используются пружины и амортизаторы. Заявленная грузоподъемность – 620 кг. Это непривычно: от пикапа обычно ждешь тонну или около того.

Пикап P01 бренда 212

В отличие от исходного внедорожника, бензиновой версии не будет – только турбодизель 2.3 (190 л.с.). Этот агрегат имеет ниссановские корни: его ставят на пикапы Navara и ряд других моделей.

Интерьер и оснащение P01 унифицированы с пятидверной версией. Вскоре это можно будет проверить лично – выход на российский рынок запланирован на текущий год.