Новая Toyota RAV4 — цена в России

Максим Кадаков назвал цену обновленного кроссовера Toyota RAV4 в России

На международном автосалоне Auto China 2026 компания Toyota представила обновленный кроссовер Toyota RAV4.

Причем сразу в двух вариантах: производимый на совместном предприятии FAW-Toyota автомобиль называется традиционно Toyota RAV4, а детище другого СП, GAC-Toyota, носит оригинальное имя – Toyota Wildlander. Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков побывал на стенде японской компании в Пекине, познакомился с этими автомобилями и рассказал, сколько они будут стоить при попадании на российский авторынок.

Принципиально модель не поменялась, отмечает Кадаков: изменив дизайн и проведя легкую модернизацию, Тойота сохранила своему бестселлеру и платформу, и силовые агрегаты. Для российских клиентов это скорее плюс – у нас и Toyota вообще, и RAV4 в частности, ценятся не в последнюю очередь за очень плавную эволюцию и следование фирменным нормам. Но при нынешних ценах и утильсборе обновленный Toyota RAV4 будет стоить у нас ориентировочно 5 млн рублей, считает эксперт.