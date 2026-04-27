Ночной концерт у капота: чем опасна «чуткая» сигнализация

Эксперт рассказал, почему авто воет от ветра и кота и как не посадить аккумулятор

Орущая без причины автомобильная сигнализация – это не просто раздражающий соседей звук, а реальная угроза для аккумулятора.

Эксперт Евгений Ладушкин объяснил изданию Pravda.Ru, почему охранная система сходит с ума.

На новых машинах виноваты слишком чувствительные настройки. Датчики удара и объема реагируют на любой пустяк: порыв ветра, тяжелую птицу или кота, гуляющего по крыше. Достаточно перенастроить сенсоры, и проблема уйдет.

На автомобилях с пробегом причины серьезнее. Окисленная проводка или сбой в блоке управления заставляют систему думать, будто ее взламывают. В запущенных случаях сирена может выть часами, пока полностью не «посадит» батарею. Бывает, что из-за неисправности водитель вообще не может открыть дверь или завести мотор.

Если сигнализация закапризничала, не ждите, пока она убьет аккумулятор. Специалист советует сразу снять клемму с батареи, чтобы спасти ее от полного разряда, а затем везти машину в сервис.

Чаще всего проблемы связаны с некачественным монтажом – ошибки при установке со временем могут провоцировать сбои, среди которых эксперт назвал невозможность открыть двери или запустить автомобиль из-за неисправности блока управления.