HiAce лишится своей главной «фишки» и станет похож на легковые авто

Toyota HiAce 2027 года построят на другой платформе, и он будет выглядеть иначе

Легендарный японский Toyota HiAce, наконец-то, дождался настоящего перерождения.

Текущее поколение коммерческого автомобиля H200, которое выпускается в Японии без серьезных изменений с 2004 года, уйдет в историю. Ожидается, что уже в начале 2027 года дебютирует совершенно новый автомобиль, который будет выглядеть совершенно иначе.

Главная новость для поклонников модели: инженеры откажутся от визитной карточки прежнего HiAce – компоновки с кабиной над двигателем. Вместо этого новинку построят на платформе TNGA, которую Toyota использует для своих современных легковых автомобилей. Это решение сделает фургон более управляемым и безопасным, а заодно позволит предложить гибридные версии. Примечательно, что в отличие от европейского поколения H300 2019 года у японской новинки капот сделают короче – для удобства маневров на узких улочках.

Представленные на прошлой выставке в Токио концепты уже дают представление о дизайне: лаконичные линии, современная светодиодная оптика и два основных варианта – стандартный фургон и версия с удлиненной базой и высокой крышей. Ожидается, что Toyota предложит целую гамму модификаций: от грузовых и пассажирских машин до шасси для кемперов. Вместе с HiAce может появиться и более компактный городской фургон на базе концепта Daihatsu Kayoibako.

