Jaguar зарегистрировал свой логотип на российском рынке

Jaguar зарегистрировал товарный знак в России через Роспатент в апреле 2026 года

Британский автопроизводитель Jaguar официально зарегистрировал свой логотип на территории РФ. Оформление прошло через Федеральную службу по интеллектуальной собственности.

Как стало известно 27 апреля 2026 года, соответствующая заявка поступила ещё 14 марта 2025-го – в итоге процесс занял чуть больше года.

Что стоит за этим шагом – пока неясно. На рынке уже давно ходят разговоры о возможном возвращении премиальных брендов, но официальных заявлений от компании не поступало. Сам по себе факт регистрации товарного знака не гарантирует скорого появления машин в продаже, зато даёт правообладателю защиту от подделок и недобросовестного использования бренда.

Примечательно, что процедура была запущена ещё до серьёзного обострения санкционной риторики. Хотя, вообще, многие западные компании продолжали параллельно оформлять интеллектуальную собственность в России – чтобы, так сказать, держать руку на пульсе.