Марка 212 готовит к производству кроссовер Т02
27 апреля
Несущий кузов, распашная дверь, и взятие брода глубиной 850 мм. Что еще известно о новинке бренда 212
Названы правила безопасной езды на летних шинах снежной весной

Эксперт Архипов: Мокрый снег для летней резины не является критическим фактором

Сам по себе кратковременный мокрый снег после того, как автомобиль уже переобули в летнюю резину, отнюдь не катастрофа.

Однако, когда на дороге сталкиваются сразу несколько факторов (холодный асфальт, вода и потеря сцепления), риск попасть в аварию резко подскакивает вверх. Операционный директор сервис-направления компании «Рольф» Никита Архипов объяснил, как вести себя за рулём в такую погоду, и перечислил ключевые правила безопасности.

Весна вообще штука коварная. Температура постоянно прыгает вокруг нуля, влажность зашкаливает, на асфальте полно воды, да и сами водители после зимы слегка расслаблены. Всё это вместе – гремучая смесь, которая здорово повышает вероятность ошибок и число ДТП. Погодные качели создают иллюзию безопасности: покрытие не ледяное, вроде бы всё нормально, а потом бац – и машину уже не удержать.

Проблема в том, что летние шины при температуре ниже +7 °C теряют свою эластичность, становятся жёсткими и начинают хуже цепляться за мокрую дорогу. Тормозной путь тут же растёт, управляемость падает. И вот тут всё решает стиль вождения.

Архипов подчеркивает: «В подобных условиях нужно снижать скорость по сравнению с привычной, держать бóльшую дистанцию, забыть про резкие манёвры и торможения». Он советует заранее оценивать дорогу, особенно на мостах и в низинах, а при проезде луж не разгоняться и не приближаться к фурам – они могут устроить водяную волну.

На деле самый страшный враг – это даже не сам снег, а снежная каша вперемешку с водой и холодом. Водитель смотрит на дорогу, видит просто мокрый асфальт и не ощущает всей серьёзности ситуации. А ведь есть ещё локальные зоны обледенения. Эстакады, мосты, участки в тени остывают быстрее всех – там может образоваться тонкий, почти невидимый слой льда, который и приводит к внезапной потере управления.

Отдельная тема – лужи и подтопления. Тут возникает аквапланирование, когда между шиной и дорогой возникает водяная подушка, и автомобиль на время просто перестаёт слушаться руля. Машина становится неуправляемой. И это ещё не всё: если заехать в глубокую лужу на скорости, можно не только ухудшить торможение, но и повредить двигатель, заработав гидроудар, что чревато серьёзным ремонтом.

Источник:  Известия
Ушакова Ирина
«За рулем»
27.04.2026 
«За рулем»
