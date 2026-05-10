Тайна кроссовок на обочине: кто теряет всю эту обувь?

Появление одиночных ботинок на обочинах наконец получило логичное объяснение

Каждый, кто часто ездит по скоростным трассам, замечал одинокие туфли, кроссовки или ботинки, разбросанные на обочинах, зонах отдыха и между отбойниками.

Целые пары почти никогда не встречаются. Кто же главный растеряха на дороге?

Немецкая федеральная дорожная компания (Autobahn GmbH) указывает на дальнобойщиков. Водители часто меняют обувь: легкую и чистую держат для кабины, а рабочую – для улицы. Запасную пару нередко оставляют на ступеньках или в открытой нише. Из-за вибрации или ветра при трогании с места ботинок незаметно соскальзывает под колеса.

Обе туфли почти никогда не падают одновременно: сначала одна, а вторая – спустя километры, что и объясняет их разброс. Операторы дорожного движения регулярно подтверждают эту логистику потерь. Кстати, попадаются и совсем курьезные случаи: например, водитель грузовика однажды так «проветривал» кабину, что лишился собственной птицы – канарейка выбралась из клетки и улетела прямо на трассу.

С легковыми автомобилями сложнее. Общей причины нет: это может быть как потерянная обувь, так и выброшенная – из-за порванной при резком торможении подошвы. Иногда это даже может быть детский ботинок, который некоторые используют как чехол для фаркопа.

Так что каждая найденная туфля на шоссе – это маленькая история рассеянности или случайности.