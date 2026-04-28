Эксперты сравнили цену авто с пробегом у дилеров и частников: результат удивил

Стоимость некоторых авто с пробегом у дилеров на 28% ниже, чем у частников

Эксперты «Авто.ру Бизнес» выяснили, что машины старше 10 лет у официальных продавцов стоят на 25% дешевле, чем на вторичке у частников. Если смотреть в целом по рынку, дилерские цены на авто в сопоставимом состоянии примерно на 2% ниже тех, что выставляют физические лица. К таким выводам пришли аналитики, изучив за последние полгода объявления о продаже легковушек от дилеров и частных продавцов.

Методика подсчёта была такой: для каждого дилерского лота подбирали максимально похожие объявления от частников – той же модели и поколения, с минимальной разницей по возрасту, пробегу, числу аварий и владельцев. После сравнения высчитывали медианное отношение цен.

Абсолютными лидерами рейтинга стали три модели, у которых разрыв превысил 28%. Речь о Honda CR-V III (2006-2009), Hyundai Elantra IV (2006-2011) и Sonata IV (2001-2012). Пятёрку замыкают Ford Mondeo IV (2006-2010) – дешевле на 26% – и Volvo XC60 I (2008-2013) с разницей в 24%.

Что касается машин помоложе, разница там гораздо скромнее. Например, Skoda Rapid II (2020-2023) у дилеров в среднем на 6% дешевле, чем у частника. Volkswagen Polo VI (2020-2022) – на 5%. Hyundai Solaris II и Kia Rio IV тех же годов выпуска отстают на 3%, а Kia K5 – всего на 2%.

В чём же причина такой разницы? Руководитель по работе с ключевыми клиентами «Авто.ру» Сергей Игнатов объяснил, что цены частников на популярные модели хорошего качества чаще выше цен дилеров, так как частные продавцы ориентируются на дефицит новых автомобилей и их высокую стоимость. Также чаще всего у физлиц нет потребности продать машину как можно скорее, в то время как для дилеров оборачиваемость крайне важна – пока автомобиль находится в продаже, он генерирует убытки. Поэтому дилерам чаще выгоднее снизить стоимость на автомобиль, чтобы срок продажи был меньше.