Популярный кроссовер прошел 160-километровый тест в Китае: результаты

Кроссовер iCaur V27 преодолел маршрут длиной около 160 км в ходе тест-драйва

В Китае, на территории города Вуху, стартовала программа «Золотой маршрут» – масштабный тест-драйв гибридного кроссовера iCaur V27. Согласно информации от пресс-службы автобренда, общая протяжённость маршрута составляет порядка 160 километров. Отправная точка – железнодорожный вокзал Хэфэй-Юг.

Путь пролегает через три разных типа дорожного покрытия: национальные трассы, второстепенные дороги и скоростные шоссе. По итогам заездов представители iCaur поделились впечатлениями.

На национальных трассах и второстепенных дорогах V27 продемонстрировал стабильную управляемость и плавный разгон. Передняя подвеска типа MacPherson в паре с задней многорычажной эффективно гасит неровности, при этом сохраняется достойная обратная связь с дорогой. Кстати, интеллектуальная система полного привода i-AWD заметно добавляет устойчивости при смене условий движения.

Что касается скоростного шоссе, здесь проверяли силовую установку Golden REEV. Она обеспечивает равномерную тягу и линейное ускорение на разных скоростях. Плюс удалось оценить работу по снижению шума и вибраций – инженеры серьёзно потрудились над NVH-оптимизацией, так что даже на высоких скоростях акустический комфорт оставался на очень приятном уровне.

Кстати, на середине маршрута устроили остановку на природе и проверили внешнее питание. Выходная мощность устройства составила до 6 кВт – этого хватает, чтобы подключить кемпинговое оборудование и бытовые приборы прямо от автомобиля. Итоговый запас хода, подтверждённый в ходе испытаний, превысил 800 км по циклу WLTP.