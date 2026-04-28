#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныРейтингиДневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Популярный кроссовер прошел 160-километровый тест в Китае: результаты

Кроссовер iCaur V27 преодолел маршрут длиной около 160 км в ходе тест-драйва

В Китае, на территории города Вуху, стартовала программа «Золотой маршрут» – масштабный тест-драйв гибридного кроссовера iCaur V27. Согласно информации от пресс-службы автобренда, общая протяжённость маршрута составляет порядка 160 километров. Отправная точка – железнодорожный вокзал Хэфэй-Юг.

Рекомендуем
Путь пролегает через три разных типа дорожного покрытия: национальные трассы, второстепенные дороги и скоростные шоссе. По итогам заездов представители iCaur поделились впечатлениями.

На национальных трассах и второстепенных дорогах V27 продемонстрировал стабильную управляемость и плавный разгон. Передняя подвеска типа MacPherson в паре с задней многорычажной эффективно гасит неровности, при этом сохраняется достойная обратная связь с дорогой. Кстати, интеллектуальная система полного привода i-AWD заметно добавляет устойчивости при смене условий движения.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

iCaur V27
Рекомендуем
Что касается скоростного шоссе, здесь проверяли силовую установку Golden REEV. Она обеспечивает равномерную тягу и линейное ускорение на разных скоростях. Плюс удалось оценить работу по снижению шума и вибраций – инженеры серьёзно потрудились над NVH-оптимизацией, так что даже на высоких скоростях акустический комфорт оставался на очень приятном уровне.

Кстати, на середине маршрута устроили остановку на природе и проверили внешнее питание. Выходная мощность устройства составила до 6 кВт – этого хватает, чтобы подключить кемпинговое оборудование и бытовые приборы прямо от автомобиля. Итоговый запас хода, подтверждённый в ходе испытаний, превысил 800 км по циклу WLTP.

Источник:  Autonews.ru
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:iCaur
Количество просмотров 16
28.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0