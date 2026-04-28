Водителей спецтехники хотят избавить от внезапных многомиллионных долгов

В ГД внесен законопроект о страховке профрисков при управлении дорогой техникой

В Госдуму поступил законопроект, призванный оградить сотрудников, управляющих дорогостоящей техникой, от неподъемных долгов. Об инициативе 28 апреля сообщил в собственном Telegram-канале один из авторов документа, глава комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Сам текст законопроекта уже опубликован на портале нижней палаты парламента.

Как пояснил Нилов, суть проблемы проста: цена автомобиля или сложного промышленного агрегата зачастую в разы превышает годовой доход человека. Поэтому, если водитель оказывается виновным в ДТП, работодатели обычно требуют компенсировать ущерб именно с него. На деле это выливается в огромные личные долги.

«В случае причинения вреда имуществу третьих лиц, страховые организации, осуществляющие выплату по договорам каско или ОСАГО, зачастую используют право регрессного требования к непосредственному виновнику – работнику. Данная ситуация приводит к возникновению у граждан непосильных долговых обязательств, что влечет за собой риск дестабилизации их социального положения», – говорится в пояснительной записке к документу.

Между прочим, по действующему сейчас Трудовому кодексу (ст. 241 ТК РФ) наемный работник отвечает за нанесенный ущерб лишь в пределах своей среднемесячной зарплаты. Правда, из этого правила есть исключения: статьи 242 и 243 ТК РФ предусматривают полную материальную ответственность – и вот тут-то человека и ждет долговая яма.

Авторы законопроекта предлагают принципиально иной подход – ввести механизм страхования профессиональных рисков. Идея в том, чтобы обязать работодателей страховать ответственность своих сотрудников, которые трудятся с так называемым дорогостоящим имуществом. Финансовую нагрузку при ДТП или поломке в таком случае возьмут на себя страховые компании, а не сам водитель, резюмировал Нилов.

Источник:  Авто Mail
Лежнин Роман
Фото:Виталий Тимкив/ТАСС
28.04.2026 
