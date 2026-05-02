#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Toyota Sequoia XK80
9 мая
Самый надежный внедорожник Toyota начали продавать в России: актуальные цены
В России появились в продаже новые Toyota...
Honda Accord
9 мая
Новый Accord только в 2030 году: Honda замораживает обновление бестселлеров
Honda задержит выпуск новинок из-за убытков в...
Как защитить мотоцикл от угона: действенные методы
9 мая
Как защитить мотоцикл от угона: действенные методы
Эксперт Ладушкин: GPS-трекер — лучшая защита...

Платите 100 рублей и узнаете про автомобиль всё: новая инициатива дилеров

Дилеры сообщили об обсуждении с властями нового цифрового паспорта для машин

Дилерское сообщество продолжает работу над поправками в будущий закон «О реализации, ремонте, техническом обслуживании и утилизации автотранспортных средств». Своими соображениями на «Конвенции РОАД 2026» поделился глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

По сути, ключевая идея – внедрение расширенного цифрового паспорта на каждую машину. В него предлагают заносить не просто базовые данные, а полную историю: покупку, ремонт, сервисное обслуживание, утилизацию – словом, всё. В пресс-службе РОАД уточнили, что сейчас идут рабочие встречи с профильными ведомствами и партиями. Правда, с какими именно, там говорить не стали.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Что нам заливают в двигатели — рейд по сервисам

«Обсуждение пока в самом разгаре, единой позиции еще нет, – пояснил Подщеколдин. – Даже предварительное согласование займет несколько месяцев. В законе 47 статей – их же все надо изучить. Никто не подпишет документ не глядя. Мы понимаем: это кропотливая работа, шаг за шагом. Надеюсь, через полтора года правила игры на рынке поменяются. Всем станет немного яснее».

Глава РОАД уверен: после принятия закона жизнь владельцев машин ощутимо упростится. «Заходите на Госуслуги, платите 50-100 рублей – и знаете об автомобиле всё. Получается такой автомобильный ЗАГС. Битая машина или нет, сколько раз продавалась, кто владел, в залоге или нет. Никаких криминальных сюрпризов, которых сейчас хватает на рынке, больше не будет», – подчеркнул он.

Кстати, о необходимости такого закона заговорили еще в 2024-м. По словам Подщеколдина, прозрачная система учета жизненного цикла машин превратит авторитейл в самостоятельную отрасль экономики. Она будет приносить серьезные налоговые поступления в бюджет и поможет развивать отечественное производство автомобилей и запчастей.

Источник:  Autonews.ru
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Количество просмотров 69
02.05.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0