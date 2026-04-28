#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныРейтингиДневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Продажи УАЗ рухнули почти на треть: какие модели потеряли больше всего покупателей

Продажи новых УАЗ в I квартале 2026 года упали на 30%: антирекорд показали «Патриот», «Профи» и «Пикап»

Автомобили УАЗ за первые три месяца 2026 года разошлись тиражом всего в 3,4 тысячи штук. Такие цифры приводят аналитики «Автостата» со ссылкой на данные АО «ППК».

Хуже всего ситуация в коммерческом сегменте: семейство СГР потеряло 38% покупателей – реализовано лишь 1,3 тыс. экземпляров. Причём это направление традиционно считалось одним из самых стабильных.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Что нам заливают в двигатели — рейд по сервисам

С флагманским «Патриотом» тоже невесело – внедорожник выбрали 878 человек, что на 26% меньше, чем год назад. Легкий грузовик « Профи» разошелся в количестве 628 машин (минус 23%), а «Пикап» – 510 штук (минус 25%).

Замыкает пятёрку «Хантер» – всего 54 проданных авто и падение на 31%. Выходит, каждая из ключевых моделей УАЗ показала двузначное снижение спроса. А общий результат за квартал оказался почти на треть хуже, чем в январе-марте 2025-го.

Источник:  Автостат
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
«За рулем»
Количество просмотров 11
28.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0