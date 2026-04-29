В России локализовали производство популярного симпатичного кроссовера

Кроссовер Changan Uni-T начали собирать на заводе «Автотор» в Калининграде

В базе Росстандарта обнаружено Одобрение типа транспортного средства на Changan Uni-T. Производством модели займётся калининградский завод « Автотор».

Ранее это предприятие уже сертифицировало несколько «китайцев»: CS35 Max, CS75 Plus и кроссовер Uni-S. Кроме того, «Автотор» успел оформить документы на Deepal S07 и Deepal G318. Теперь к этому списку добавился ещё и Uni-T с яркой внешностью.

Changan Uni-T

Срок действия полученного ОТТС ограничен апрелем 2027 года. Обычно подобные сертификаты выдают на более долгий период, так что можно сделать вывод: Changan либо пока не до конца уверен в успехе модели на российском рынке, либо проявляет осторожность в отношениях с калининградским заводом.

ОТТС – тот самый документ, который даёт зелёный свет массовым продажам автомобилей на территории ЕАЭС и позволяет получить ПТС. Похоже, локализованные Uni-T скоро появятся у дилеров. Вычислить их можно по VIN-номеру, который начинается с кода «ED3».

Интерьер Changan Uni-T

Локализация никак не затронула технические характеристики автомобиля. Это компактный кроссовер с длиной 4515 мм, шириной 1870 мм и высотой 1565 мм. Колесная база – 2710 мм. Снаряжённая масса машины – 1540 кг, а технически допустимая – 1840 кг. Колёса – 245/45 R20.

Под капотом – 1,5-литровый турбомотор JL473ZQ5. Четырёхцилиндровый двигатель выдаёт 167 лошадиных сил и 280 Нм крутящего момента. Примечательно, что его можно кормить 92-м бензином. Мотор отвечает нормам «Евро-5», а работает он в паре с 7-ступенчатым роботом.

Из оснащения в базе – передние и боковые подушки безопасности, климат-контроль и система контроля давления в шинах. В качестве опций в ОТТС значатся электропривод зеркал с подогревом и люк на крыше.

Прямо сейчас Changan Uni-T китайской сборки всё ещё можно купить у официальных дилеров. Доступны две комплектации – «Техно» и «Техно 25». По данным сайта марки, в продаже остаются машины 2024 года выпуска. Их цена – от 3 239 900 до 3 309 900 рублей. Версия 2025 года представлена только в исполнении «Техно 25» за 3 329 900 рублей.