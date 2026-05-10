Обычный инженер построил копию легендарного гоночного Мерседеса у себя в гараже
Новый седан Volkswagen привезли в Россию с ценой дешевле Весты: где купить?
Капот как живой экран: BMW удивила всех

BMW установила дисплей в стиле Kindle на капот своего iX3

На автосалоне в Пекине BMW показала не просто концепт, а готовую к производству технологию.

Инженеры установили на капот нового электрического iX3 Flow Edition дисплей на основе E Ink – точно такой же, как в электронных книгах Kindle. Теперь поверхность автомобиля умеет не просто менять цвет, а показывать целые анимации. Водитель может выбрать один из восьми вариантов оформления: например, подсветку силуэта современных высоток или плавное движение городского горизонта с разной яркостью.

Раньше концерн BMW уже экспериментировал с меняющей оттенок краской, но впервые встроил электроную технологию в крупную деталь кузова – капот.

Компания заявила, что разработка достигла «серийной зрелости». То есть очень скоро такие «живые» поверхности могут появиться на обычных машинах, которые покупают люди. По прогнозам, уже к 2027 году технология может дойти до конвейера.

Сам iX3 Flow Edition построен на новой архитектуре Neue Klasse и получил батарею шестого поколения. Запас хода у модели превышает 900 км, а быстрая зарядка позволяет за десять минут добавить энергии на 400 км пути.

Справка

«Киндл» – знаменитая линейка читалок от Amazon, которая использует экраны на основе электронных чернил E Ink. Такие дисплеи внешне почти неотличимы от обычной бумаги, не напрягают глаза и могут неделями работать без розетки.

Источник:  BMW
Алексеева Елена
Фото:BMW
10.05.2026 
