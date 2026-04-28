Крупный и богато оснащенный седан Hyundai пережил рестайлинг: все изменения

Рестайлинговый Hyundai Grandeur 2027 года дебютировал в Южной Корее

Hyundai Grandeur пережил плановый рестайлинг, и изменения тут не просто косметические. Корейский седан стал заметно другим.

Начать стоит с салона. Там установили новейший комплекс Pleos, который компания представила несколько месяцев назад, – его главная фишка – здоровенный 17-дюймовый сенсорный дисплей. Забавно, но производитель утверждает, что он якобы дарит «захватывающий пользовательский опыт». Впрочем, полностью от физических кнопок не отказались: их оставили немало, так что управлять многими функциями по старинке всё же можно. Зато седан лишился привычных дефлекторов обдува. Теперь поток воздуха от кондиционера регулируется через тот самый сенсорный экран. И это, кстати, мировая премьера – Grandeur стал первой машиной, где применили такой подход.

Крыша – отдельная история. Она панорамная и покрыта специальной пленкой, которая способна менять светопропускание. Причём делает она это зонально: водитель, к примеру, может оставить свою часть прозрачной, а пассажиру перекрыть солнечный свет. Интерьер в целом стал строже и лаконичнее, во многом за счёт исчезновения дефлекторов.

Внешность тоже преобразилась. Передняя часть стала длиннее, радиаторная решётка получила новый рисунок, а над ней растянулась светодиодная полоска – она теперь работает как головная оптика. Сзади – тонкий фонарь. Ещё седан подрос: его длина достигает 5050 мм. В отделке внутри появились вставки из натурального дерева и металла.

Что под капотом – пока загадка. Ожидается, что моторная гамма останется прежней: бензиновые двигатели на 2,5 и 3,5 литра, плюс гибрид с турбомотором объёмом 1,6 литра. За доплату можно будет заказать полный привод.