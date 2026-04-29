29 апреля
Знаменитый Sandero получил необычную силовую установку: подробности
Прототип гибридной Dacia Sandero 2027 года...
От 550 тысяч рублей: новый Chevrolet подешевел
29 апреля
От 550 тысяч рублей: новый Chevrolet подешевел
В Узбекистане начались продажи Chevrolet Damas...
Коробка начала «пинаться» по весне: говорит ли это о серьезной поломке?
29 апреля
Коробка начала «пинаться» по весне: говорит ли это о серьезной поломке?
Рывки при переключении передач весной — не...

Знаменитый Sandero получил необычную силовую установку: подробности

Прототип гибридной Dacia Sandero 2027 года заметили на тестах в Европе

В Европе заметили новый прототип Dacia Sandero 2027 года. И тут есть одна любопытная деталь: автомобиль выехал на тесты вообще без защитного камуфляжа. Почему так? Возможно, потому, что главные перемены скрыты внутри, а не снаружи.

Фотошпионам удалось заснять хэтчбек, на двери багажника которого красовался шильдик с надписью Hybrid. Вывод прост – румынский бренд, наконец-то, начал дорожные испытания гибридной версии популярной модели. Вообще, электрификации Sandero долго сопротивлялись – боялись, что это неоправданно поднимет цену и сильно ударит по продажам. Однако еще в 2025 году бывший глава Dacia подтвердил: гибрид у модели будет.

Dacia Sandero

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Лежать под машиной — с комфортом! Выбрали лучшую альтернативу старому ватнику

Новую силовую установку выдает не только табличка. Сзади под днищем установлен специальный защитный кожух: под ним прячется аккумулятор. Инженеры решили разместить батарею именно здесь, чтобы не съедать полезный объем багажника. Такое же решение, кстати, применяется и на универсале Jogger.

По слухам, силовой агрегат для нового Sandero позаимствуют именно у этого универсала. Речь идет о 1,8-литровом атмосферном моторе в паре с небольшим электродвигателем – вместе они выдают около 155 л.с. Еще автомобиль оснастят компактной батарейкой, которая в определенных режимах позволит временно глушить ДВС.

Интерьер Dacia Sandero

Премьера гибридного Sandero, по предварительным данным, состоится не раньше первой половины 2027 года.

Лежнин Роман
29.04.2026 
Фото:Dacia
Отзывы о Renault Sandero (6)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Renault Sandero  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Недостатки:
Еще бы мех.коробку привели в порядок.Главная пара 4.35 - не то.Необходимо 3.9 хотя бы.Ведь на вариаторе и то меньше.
Комментарий:
Подумайте перед покупкой.
+1