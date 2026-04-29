Обновленный Jetour T1 похорошел, но потерял стильную «фишку» в салоне

Рестайлинговый Jetour T1 лишили подножек и ручки для переднего пассажира

Китайский кроссовер, который уже нашел почитателей в России, показали на Пекинском автосалоне в обновленном варианте. Внешность стала злее, а вот внутри сюрприз, который вряд ли понравится пассажирам.

Узнать обновленный Jetour T1 можно сразу: передний бампер изменился, решетка радиатора стала массивнее, а оптика получила современный вид. Задние фонари тоже обновили. Исчезли боковые подножки – теперь машина выглядит более цельно. Но неясно это особенность китайского рынка или в целом рестайлинга.

Покупателям предложат бензиновые моторы 1.5 (184 л.с.) и 2.0 (254 л.с.). Младший расходует около 8 литров на «сотню» и едет максимум 170 км/ч. Старший способен разогнать автомобиль до 200 км/ч и позволяет буксировать прицеп до 1,6 тонны.

Изменения в салоне точечные, в частности, пропала фирменная ручка для переднего пассажира. А ведь это была «фишка» модели – и практичная деталь, и стильный акцент.