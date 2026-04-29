У АВТОВАЗа появится несколько новых моделей

АВТОВАЗ расширит модельный ряд Lada автомобилями разработки «Промтеха»

Волжский автозавод и компания « Промтех» подписали договор о сотрудничестве, объединив усилия в производстве и продаже коммерческих и специальных автомобилей.

Нижегородская компания «Промтех» выпускает промтоварные и рефрижераторные автомобили, пассажирский транспорт, включая минивэны, а также медицинский автомобиль и машины для перевозки маломобильных граждан. Последней новинкой стала версия классической Нивы, получившая название Нива Тайга. Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, транспортные средства производства «Промтеха» дополнят продуктовую линейку завода.

Таким образом, модельный ряд коммерческих и специальных автомобилей Lada будет расширен, причем новинки будут представлены и доступны клиентам через официальную дилерскую сеть Lada. На них будут действовать заводские стандарты продаж и сервиса.