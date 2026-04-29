Названы регионы с убыточными полисами ОСАГО

РСА: средняя выплата по ОСАГО за три года выросла на 43,3%

Средний размер выплаты по ОСАГО за первый квартал 2026-го подскочил почти на 10%, достигнув почти 119 тысяч рублей. Для сравнения: год назад эта сумма составляла чуть более 108 тысяч рублей. Такие цифры обнародовала пресс-служба Российского союза автостраховщиков.

При этом стоимость самого полиса, похоже, застыла на месте. Средняя премия по годовым договорам осталась на уровне прошлого года – 7645 рублей. Всего за квартал страховщики заключили 15,6 млн договоров, собрав премий на 75 млрд рублей. А вот выплатили они, по данным РСА, 60, 9 миллиарда. Кстати, 6 млн из заключенных договоров – краткосрочные, их средняя цена – всего 210 рублей.

Динамика роста выплат впечатляет. За последние два года средняя компенсация по ОСАГО увеличилась почти на 27%, а за три года – и вовсе на 43,3%.

Ситуация в регионах выглядит тревожно. По информации союза, более чем в половине субъектов РФ уровень выплат вместе с расходами на ведение дел превысил 100%. Проще говоря, работать там страховщикам невыгодно. В черный список попали регионы Северного Кавказа, Приморский, Хабаровский и Алтайский края, а также Башкортостан, Татарстан, Марий Эл, Якутия и ряд областей – Новосибирская, Смоленская, Челябинская, Пензенская, Ярославская. Всего таких убыточных территорий набралось свыше 60.