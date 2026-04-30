Стало известно, как выросли цены на автомобили за 12 лет

Сергей Целиков: Средняя цена новой машины в России выросла на 216% за 12 лет

Глава агентства « Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале поделился любопытной статистикой: оказывается, за последние 12 лет цены на новые машины в России выросли втрое. Всё началось еще в 2015-м – через год после введения первых санкций и резкого обвала рубля в конце 2014-го. Именно тогда, по словам эксперта, прайс-листы активно поползли вверх.

Пандемия коронавируса в 2020-2021 годах стала вторым мощным ударом по кошельку автолюбителей. Из-за сбоев в глобальных цепочках поставок возник дефицит автомобилей, что, конечно, не могло не сказаться на российском рынке. А после весны 2022 года картина изменилась кардинально: привычные многим зарубежные бренды прекратили поставки, а те машины, что оставались на складах, резко взлетели в цене.

Сегодня средняя стоимость новой машины составляет 3,79 млн рублей. Для сравнения: в 2014-м она была на уровне 1,2 млн рублей. Рост, как посчитали в «Автостате», – 216%, то есть больше чем в 3 раза. Цифры получены на основе данных трех крупных классифайдов, без учета того, сколько машин реально продавалось.

Вторичный рынок тоже не отстал: за тот же период подержанные автомобили подорожали с 435 тысяч до 1,35 млн рублей. Это плюс 210%. Правда, динамика здесь немного другая – цены на б/у меняются с задержкой примерно в полтора года относительно новых машин. В последнее время, заметил Целиков, ситуация и с новыми, и с подержанными авто «успокоилась». Похоже, рынок уперся в потолок покупательской способности – дальше просто некуда расти.

Следующий виток подорожания, по мнению эксперта, может спровоцировать очередная девальвация рубля. Ведь даже в машинах российской сборки валютная составляющая огромна. Правда, пока рубль демонстрирует невиданную крепость.