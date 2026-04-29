Средний срок автокредитов в России почти достиг шести лет

НБКИ: средний срок автокредитов в марте вырос на 14,5% год к году

Весной 2026-го ситуация на рынке автокредитования продолжила меняться. Согласно свежим данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), средний срок, на который россияне берут деньги на покупку машины, достиг 5,85 года. Для сравнения: в марте прошлого года этот показатель составлял 5, 11 года, так что за год прирост получился весьма заметным – 14,5%.

По сравнению с предыдущим месяцем, февралём 2026-го, срок увеличился не так драматично – всего на 0,4% (с 5,83 года). Впрочем, тенденция уже устойчивая: цифры ползут вверх одиннадцатый месяц кряду.

Где же люди соглашаются на самые длительные долговые обязательства? В тройке регионов-лидеров по этому показателю оказались Краснодарский край (6,55 года), Ставрополье (6,47 года) и Пермский край (6,27 года). Чуть меньше, но тоже выше среднего по стране, сроки в Тюменской области с автономными округами (6,24 года) и Волгоградской области (6,23 года).

Противоположная картина – в столицах и Подмосковье. Жители Москвы, например, оформляют автокредиты в среднем на 5,09 года, петербуржцы – на 5,28 года, а в Московской области этот срок равен 5,36 года.

Интересно, что динамика роста тоже отличается от региона к региону. Самый резкий скачок за год зафиксирован в Чувашии – там срок увеличился на 24,1%. Чуть отстают Самарская область (+24,0%), Белгородская (+22,3%), Нижегородская (+20, 8%) и Воронежская области (+19,3%). В Москве рост за тот же период составил 11,1%, в Санкт-Петербурге – 15,5%.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил, почему банки идут на такие условия. По его словам, увеличение сроков – это способ для кредитных организаций удерживать долговую нагрузку заёмщиков в пределах 50%, просто уменьшая ежемесячный платёж.

При этом, как отметил Волков, и сами банки, и потенциальные клиенты сейчас ведут себя довольно осторожно. Причина – целый букет факторов: вырос утилизационный сбор, высокие процентные ставки, подорожание автомобилей в целом и, вдобавок, автопроизводители с дилерами сократили количество акций и скидок.