Обновленная BMW 7-й серии едет в РФ — первый обзор

«За рулем» рассказал про обновленный седан BMW 7 Series, дебютировавший на автосалоне Auto China 2026

В ходе международного автосалона в Пекине главный редактор «За рулем» посетил стенд BMW.

Главная премьера – обновленная «семерка» G70. Это поколение стартовало с 2022 года, и баварцы, наконец, освежили флагманский седан. Как отмечает Максим Кадаков, за это время китайские модели меняют поколение – тем не менее, BMW 7 Series есть что показать миру. Правда, придется ли это по вкусу клиентам – пока вопрос, ведь редкая новая или обновленная BMW в последние годы избегает споров о внешности.

Продажи в Германии стартуют уже в июне (позже «семерка» появится и у нас), причем с силовыми установками, как и прежде, на любой вкус: ДВС, гибрид или «электричка». Подробно рассматриваем последнюю версию и прикидываем, хороша она или нет.