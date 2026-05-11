Почему глубокая лужа – это скрытая угроза для авто

Эксперт Ревин: вода губит катализаторы и коробку передач даже на малой скорости

Многие водители боятся гидроудара, когда видят глубокую лужу. Однако, как объяснил эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин, есть и другие опасности, о которых знают далеко не все.

Даже если мотору ничего не грозит, вода под колесами способна незаметно покалечить другие жизненно важные узлы.

Специалист уточнил, что воздухозаборник у многих машин расположен достаточно высоко, поэтому при медленной езде лужи глубиной до полуметра не вызывают гидроудара. Но вот керамические блоки каталитических нейтрализаторов страдают даже при такой глубине.

Ревин предупредил, что при попадании воды и резком охлаждении керамика трескается. Причем под удар попадают как основные нейтрализаторы возле двигателя, так и так называемые дожигатели, которые стоят под полом автомобиля.

Не менее уязвима и трансмиссия. Эксперт обратил внимание, что коробка передач, угловой и задний редукторы у большинства кроссоверов негерметичны. У них есть сапуны, соединяющие внутреннюю полость с атмосферой, и именно через них внутрь проникает вода.

Только у серьезных внедорожников, по словам специалиста, эти сапуны выведены достаточно высоко. Самыми коварными эксперт назвал не обычные лужи после дождя, а глубокие ямы с водой в сухую жаркую погоду: чем больше перепад температур, тем выше риск разрушить дорогостоящие агрегаты.