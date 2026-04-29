«Крузак» из Китая на внедорожной трассе — первое видео!

«За рулем» показал, как 900-сильный Jetour G700 справляется с препятствиями

В ходе визита на международный автосалон Auto China 2026 в Пекине эксперт «За рулем» Александр Виноградов оценил в движении Jetour G700.

Как «За рулем» рассказывал ранее, динамика 900-сильного гибридного флагмана оказалась впечатляющей. Но автомобиль, построенный на рамной платформе, оснащенный полным приводом и имеющий солидный дорожный просвет, позиционируется как полноценный внедорожник, играющий в одном «типоразмере» с легендарным Toyota Land Cruiser.

Какой уровень он покажет на специальной трассе с препятствиями?

Эксперт указывает, что арсенал у Jetour G700 заявлен солидный: несколько внедорожных режимов, межколесные блокировки, ассистент при подъеме и спуске. Как будет чувствовать себя G700 в российских условиях – пока вопрос. Но первое впечатление уже можно составить – по нашему короткому видео: