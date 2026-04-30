#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныРейтингиДневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Куда рванем на выходные? Как россияне планируют майские путешествия
30 апреля
30 апреля
30 апреля
В России наладят производство отличного внедорожника, готового к нашим зимам

Первые внедорожники ROX 01 сойдут с конвейера завода «Автотор» в июне 2026 года

Уже этим летом калининградский «Автотор» начнёт собирать внедорожники ROX 01. Первые машины покатят с конвейера в июне, информирует пресс-служба концерна Sinomach Auto.

О старте этого проекта заговорили ещё раньше. Сборка, по данным агентства «Автостат», будет вестись по упрощённой схеме – из готового сварного и окрашенного кузова. Стороны, впрочем, смотрят далеко вперёд: для них это скорее долгосрочная инвестиция. В планах – постепенно присматриваться к рынку и решать, насколько выгодно углублять локализацию.

ROX 01
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Что это за зверь? ROX 01 – гигант класса F+. Длина машины переваливает за пять метров, а под капотом прячутся 476 лошадиных сил. Интересно, что это последовательный гибрид: обычный двигатель здесь играет роль генератора, а колёса крутят два электромотора. С места до сотни он выстреливает за 5,5 секунды, а на одной заправке способен проехать до 1 115 километров по циклу WLTC.

Интерьер ROX 01
Понятно, что машину серьёзно адаптировали к российским реалиям. Тот же ДВС-генератор способен запускаться при -43 градусах по Цельсию. Плюс многоуровневая система терморегуляции следит, чтобы в батарее всегда была идеальная температура.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Автостат
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 15
30.04.2026 
Фото:
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Rox 01

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв