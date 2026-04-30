В России наладят производство отличного внедорожника, готового к нашим зимам

Первые внедорожники ROX 01 сойдут с конвейера завода «Автотор» в июне 2026 года

Уже этим летом калининградский «Автотор» начнёт собирать внедорожники ROX 01. Первые машины покатят с конвейера в июне, информирует пресс-служба концерна Sinomach Auto.

О старте этого проекта заговорили ещё раньше. Сборка, по данным агентства «Автостат», будет вестись по упрощённой схеме – из готового сварного и окрашенного кузова. Стороны, впрочем, смотрят далеко вперёд: для них это скорее долгосрочная инвестиция. В планах – постепенно присматриваться к рынку и решать, насколько выгодно углублять локализацию.

ROX 01

Что это за зверь? ROX 01 – гигант класса F+. Длина машины переваливает за пять метров, а под капотом прячутся 476 лошадиных сил. Интересно, что это последовательный гибрид: обычный двигатель здесь играет роль генератора, а колёса крутят два электромотора. С места до сотни он выстреливает за 5,5 секунды, а на одной заправке способен проехать до 1 115 километров по циклу WLTC.

Интерьер ROX 01

Понятно, что машину серьёзно адаптировали к российским реалиям. Тот же ДВС-генератор способен запускаться при -43 градусах по Цельсию. Плюс многоуровневая система терморегуляции следит, чтобы в батарее всегда была идеальная температура.