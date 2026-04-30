30 апреля
30 апреля
30 апреля
Склады забиты, но скидок не будет: почему в РФ не предвидится распродаж авто?

Цены на автомобили в РФ будут расти на 2% ежемесячно из-за утильсбора и НДС

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто поделился детальным анализом текущей ситуации на российском рынке. По его подсчётам, на складах скопилось около 400 тысяч машин – по сути, запас на два месяца при нынешнем темпе продаж (примерно 120 тысяч легковушек ежемесячно).

Несмотря на внушительный объём нераспроданных авто, цены уже в ближайшие недели поползут вверх. Всё дело в подорожании импорта: выросли ставки утильсбора, изменился размер НДС, да и общая себестоимость ввоза стала выше. Впрочем, резкого ценового шока ждать не стоит.

«Рост цен неизбежен, но радикального скачка прайсов не произойдет», – отмечает Моржаретто.

По его прогнозу, стоимость будет повышаться постепенно – примерно на 2% ежемесячно. Иначе, поясняет эксперт, можно просто распугать покупателей.

Стоит ли ждать больших скидок? В прошлом году дисконты были заметно щедрее, а вот сейчас их размер серьёзно урежется. Тем не менее программы лояльности сохранят – как в бюджетном сегменте, так и среди премиальных брендов. Правда, в первом случае скидка окажется весьма скромной, а во втором – более ощутимой.

Так когда же лучше покупать – сейчас или повременить? Моржаретто советует отталкиваться исключительно от своих реальных нужд и кошелька.

«Если вам действительно нужна машина – берите не откладывая. Сегодня выбор не самый большой, но ждать бессмысленно. Только дороже будет», – заключил эксперт.

Источник:  Авто Mail
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
30.04.2026 
